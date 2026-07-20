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„U” Cluj, CFR Cluj şi FCSB şi-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al Conference League

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Foto: Getty Images
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Echipele ”U” Cluj, CFR Cluj şi FCSB şi-au aflat astăzi posibilele adversare din turul trei preliminar al Conference League.

În cazul unui succes cu Brann Bergen, în turul doi preliminar, "U" Cluj va întâlni câştigătoarea partidei FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol (Cipru), scrie Digi Sport.

Turul ar avea loc la 7 august, iar returul la 14 august.

Dacă trece de Alashkert, CFR Cluj înfruntă învinsa meciului Tromso (Norvegia) - FC Hradec Kralove (Cehia), din turul doi preliminar al Ligii Europa.

Prima manşă ar urma să aibă loc în Gruia.

FCSB, în cazul în care trece de FK Auda, va înfrunta câştigătoarea partidei dintre NK Aluminij (Slovenia) şi FC Dinamo Tirana City (Albania).

Meciul tur ar urma să se dispute la Bucureşti, pe 6 august, în timp ce manşa retur ar avea loc în Slovenia sau Albania, pe 13 august.

Editor : Sebastian Eduard

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