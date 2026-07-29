UEFA a anunțat convocarea unei reuniuni de urgenţă cu membrii săi pentru a discuta propunerea FIFA

Cele 55 de federaţii membre ale Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) se vor reuni de urgenţă la sfârşitul acestei săptămâni pentru a discuta propunerile controversate ale FIFA de a vinde participaţii la competiţiile sale majore, scrie BBC.

Marţi, FIFA şi-a anunţat planul de a înfiinţa o companie proprie care să gestioneze Cupa Mondială şi alte evenimente, din care participaţii de până la 20% vor fi oferite investitorilor externi, o propunere care a atras o reacţie furioasă din partea UEFA, care a acuzat că forul de conducere al fotbalului mondial pune „sufletul” jocului la vânzare.

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Acest lucru a stârnit temeri că investitorii privaţi vor avea prea multă influenţă în aceste competiţii, deşi FIFA spune că va permite distribuirea mai multor bani federaţiilor de fotbal din întreaga lume.

Conform ESPN şi BBC, reuniunea UEFA va avea loc online şi va oferi oportunitatea de a elabora un plan de acţiune.

FIFA, care tocmai a organizat cea mai mare Cupă Mondială din istoria turneului, cu 48 de echipe, în SUA, Canada şi Mexic, va păstra controlul asupra companiei, dar va oferi acţiuni minoritare investitorilor privaţi pentru a strânge până la 4,2 miliarde de dolari.

Editor : S.S.