UEFA a lansat o platformă online care explică deciziile arbitrilor

Fotbalul european a lansat platforma Clear Line, un ghid dedicat deciziilor de arbitraj şi utilizării sistemului VAR, disponibil de astăzi pentru toţi iubitorii fotbalului. Platforma digitală oferă acces deschis la criteriile şi recomandările utilizate de arbitri şi arbitrii asistenţi video (VAR) pentru aplicarea uniformă a Legilor Jocului în Europa.

Platforma poate fi accesată la adresa UEFA.com/clearline.

Clear Line reuneşte peste 150 de situaţii de joc analizate, prezentând decizia luată, procesul prin care aceasta a fost fundamentată şi modul în care au fost interpretate Legile Jocului. Conţinutul se bazează pe aceleaşi principii şi recomandări utilizate de arbitrii şi oficialii VAR din competiţiile UEFA şi campionatele naţionale europene, transmite News.ro.

Platforma a fost aprobată de responsabilii cu arbitrajul din toate cele 55 de federaţii naţionale membre UEFA şi reprezintă cadrul de referinţă pentru aplicarea consecventă a deciziilor de arbitraj atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Prin intermediul unei colecţii extinse de materiale video şi explicaţii vizuale, utilizatorii pot înţelege mai bine modul în care sunt analizate faze complexe precum henţul, ofsaidul, faulturile grave sau situaţiile în care intervenţia VAR este sau nu justificată. Totodată, platforma reafirmă unul dintre principiile fundamentale ale protocolului VAR: intervenţia video trebuie utilizată doar în cazul unor erori clare şi evidente.

„Clear Line este concepută pentru a oferi îndrumări clare şi precise oficialilor de meci din fotbalul european, contribuind la o mai mare uniformitate a deciziilor în toate competiţiile şi la o abordare mai standardizată a utilizării VAR, în beneficiul jocului. Deşi nu există două incidente identice şi erorile ocazionale rămân inevitabile, Clear Line va reprezenta un punct central de referinţă pentru jucători, antrenori, comentatori şi suporteri, contribuind la explicarea raţionamentului din spatele deciziilor de arbitraj şi la o mai bună înţelegere a procesului decizional”, a declarat Roberto Rosetti, şeful Comisiei de Arbitri UEFA, potrivit FRF.

Înaintea startului noului sezon, Federaţia Română de Fotbal şi Comisia Centrală a Arbitrilor au inaugurat propria secţiune pe site-ul FRF.ro în care preşedintele CCA, Kyros Vassaras, explică prin exemple video care sunt modificările aduse Legilor Jocului începând cu sezonul 2026-2027. Prin acest demers, dar şi prin promovarea platformei UEFA Clear Line, FRF îşi reafirmă angajamentul pentru transparenţă, educaţie şi o înţelegere cât mai clară a procesului de arbitraj în rândul jucătorilor, antrenorilor, cluburilor, reprezentanţilor mass-media şi suporterilor.

Editor : A.C.