UEFA a sancționat atât România, cât și Bosnia, în urma incidentelor de la partida disputată pe 17 noiembrie, în etapa a șasea din Nations League, relatează Digi Sport.

Meciul, pierdut de noi cu 1-2, a fost întrerupt în minutul 72, după comportamentul reprobabil al suporterilor bosniaci.

Dacă la startul partidei au huiduit imnul României, spre final au început să strige „Țiganii, țiganii”, ceea ce a dus, așa cum era normal, la oprirea temporară a partidei. Totuși, UEFA a amendat și România.

La 10 zile de la meci, Comisia de Etică și Disciplină din cadrul UEFA a anunțat că FRF a primit o amendă de 10.000 de euro, iar numărul biletelor alocate suporterilor români la următorul meci disputat în deplasare, într-o competiție UEFA, va fi redus de la 5% la 2,5% din capacitatea stadionului gazdă.

Federația din Bosnia și Herțegovina a fost sancționată cu 30.000 de euro, dintre care 20.000 pentru comportamentul rasist și discriminatoriu al suporterilor și 10.000 pentru incidentele din timpul intonării imnurilor naționale. În plus, UEFA a activat o sancțiune mai veche, astfel că 5% din capacitatea stadionului va fi închisă la următorul meci oficial disputat pe teren propriu. O altă măsură similară, care vizează închiderea unui sector suplimentar de 5%, a fost suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

România, sancționată de UEFA după meciul cu Polonia

UEFA a sancționat aspru Federația Română de Fotbal pentru incidentele de la meciul România - Polonia 2-1, de pe Arena Națională.

Comisia de Disciplină din cadrul forului continental a sancționat România cu închiderea parțială a stadionului la următorul meci de pe teren propriu și cu amenzi totale în valoare de 92.750 de euro.

Pentru incidentele de la meciul cu Polonia, România a fost sancționată cu disputarea unui alt meci de pe teren propriu cu stadionul parțial închis, dar decizia este suspendată timp de doi ani. Dacă va apărea o recidivă, sancțiunea va fi pusă în aplicare.

În privința amenzilor cu valoare totală de aproape 93.000 de euro, FRF a fost sancționată pentru comportamentul suporterilor, dar și al echipei.

Editor : Liviu Cojan