Live TV

UEFA, după ce Infantino și-a retras planul privind investitorii străini: FIFA a pierdut încrederea multor membri ai familiei fotbalului

Data publicării:
logoul uefa
Foto: Facebook / UEFA
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

UEFA salută decizia FIFA de a-şi retrage planul de a vinde o participaţie în competiţiile sale – inclusiv Cupa Mondială – către companii private. Propunerea a fost respinsă în unanimitate de asociaţiile naţionale ale UEFA şi de multe alte federaţii şi confederaţii de toate dimensiunile din întreaga lume, a căror sarcină este de a proteja fotbalul.

„UEFA mulţumeşte tuturor fanilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, asociaţiilor şi confederaţiilor care s-au opus schemei, alături de numeroşii prim-miniştri, şefi de stat şi comentatori care i-au demonstrat preşedintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare. Nu putem continua aşa cu scheme secrete cu termene accelerate, puse la cale de atac de persoane fără chip şi cu beneficii dubioase pentru joc. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili şi să-i tragem la răspundere.Este corect ca, în zilele şi săptămânile următoare, UEFA să colaboreze cu asociaţiile sale şi în strânsă cooperare cu alte confederaţii pentru a reflecta asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru şi pentru a concepe un plan care să se asigure că nu se va mai întâmpla. Această analiză ar trebui să fie amănunţită şi fundamentală. Nicio opţiune nu ar trebui exclusă. Actuala conducere FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci şi pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului”, a precizat UEFA., potrivit News.ro.

UEFA a făcut referire şi la preşedintele FIFA, Gianni Infantino: „Când Gianni Infantino a cerut încrederea şi voturile asociaţiilor membre FIFA pentru a-l alege preşedinte în 2016, el a spus: «Desigur, trebuie să fim transparenţi. Am fost asta în ultimii 15 ani din viaţa mea în UEFA. Va trebui să jucaţi un rol în fiecare zi în viaţa FIFA», înainte de a le spune părţilor interesate adunate: «Banii FIFA sunt banii voştri. Nu sunt banii preşedintelui FIFA. Sunt banii voştri. Voi sunteţi asociaţiile naţionale, iar banii FIFA trebuie să servească dezvoltării fotbalului şi nu pentru altceva.» El nu a reuşit să îşi îndeplinească ambele promisiuni. Acordul jalnic, ascuns şi opac pe care l-a pus la cale şi a încercat să-l impună a fost orice altceva decât transparent. Şi cu rezerve care se ridică la peste 5 miliarde de dolari, el nu a reuşit nici să folosească banii asociaţiilor în beneficiul fotbalului”.

UEFA a anunţat că va începe imediat să colaboreze cu partenerii şi părţile interesate din întreaga lume şi din întregul domeniu pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin intermediul programului FIFA Forward existent.

„Trebuie să începem să folosim o parte din acei bani care sunt inactivi în contul bancar al FIFA pentru a oferi impulsul de care au nevoie fotbalul de bază şi fotbalul în general în fiecare dintre cele 211 ţări membre FIFA. Dar nu trebuie să vindem argintul familiei pentru a plăti pentru asta. Aceasta este o victorie pentru întregul sport. Dar nu trebuie să fie sfârşitul poveştii. Propunerea a dispărut. Sarcina de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, se menţionează în comunicatul UEFA.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat, sâmbătă, la proiectul de deschidere a federaţiei către investitori privaţi, care stârnea temeri privind comercializarea fotbalului pe fondul suspiciunilor de conflict de interese.

„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (...) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino, a cărui poziţie a fost, de altfel, slăbită după demisia recentă a consilierului său principal, Carlos Cordeiro. „Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul forului mondial.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
protest kiev
3
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Digi Sport
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gianni Infantino fifa
FIFA a renunțat la planul de vânzare a Cupei Mondiale în valoare de 20 de miliarde de dolari, relatează New York Post
President Trump Holds a Meeting with Members of the Juventus Soccer Club
Principalul consilier al lui Gianni Infantino a demisionat. Scandalul vânzării participațiilor la Cupa Mondială continuă
minge fotbal stadion
Fisură în frontul contra FIFA. O țară din Concacaf spune că „ar vrea să examineze propunerea” participațiilor către privați
FIFA Executive Committee Meeting
„Nimeni nu vinde fotbalul”, anunţă FIFA, după ce UEFA şi Concacaf au respins planul de a vinde participații către investitori privați
GER: Spain v England. UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Final UEFA President Alexander Ceferin during the
Țările din UEFA sunt de acord să boicoteze Cupa Mondială dacă FIFA va merge mai departe cu planul de vânzare
Recomandările redacţiei
reactoarele de la centrala cernavoda
Apele Române: Centrala de la Cernavodă poate funcţiona în condiţiile...
Eugen Rădulescu
Consilierul guvernatorului BNR, după evaluarea Fitch: Decizia...
Incendiu Grecia
Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și...
Pentagonul. Foto Profimedia
Pentagonul renunță la conducerea grupului de ajutor pentru Ucraina...
Ultimele știri
Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit după ce grupul său a fost prins de o avalanșă pe vârful Broad Peak din Parkistan
Două petroliere au fost ținta unor atacuri în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul amenință să blocheze rutele maritime
Un tânăr din București a fost rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un bărbat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Răsturnare de situație în cazul averii lui Paddy McNally. De ce Sarah Ferguson nu ar primi nimic din cele 600...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la...
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
De ce au amânat Romanița Iovan și Iulian Gogan nunta timp de 14 ani: „Nu cred în deciziile luate din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. Reuniune emoționantă cu fosta soție, la 15 ani după scandalul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...