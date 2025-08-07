UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv

După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo.

Roș-albaștrii traversau un moment extrem de dificil, cu patru eșecuri la rând, astfel că întâlnirea de joi seara, de pe cel mai mare stadion al țării, era văzută ca un bun prilej pentru a sparge ”gheața” și a relua șirul victoriilor, scrie DigiSport. Nimic nu anunța ce avea să se întâmple.

Minutul 7 a dus la deschiderea scorului. Kosovarii au reușit să înscrie prin Tusha, după un șut plasat din interiorul careului. FCSB și-a revenit greu după acest handicap și s-au lăsat dominați prima jumătate a primei reprise. Ocazia uriașă din minutul 25 a însuflețit meciul - roș-albaștrii au combinat perfect în careul advers, dar șutul lui Adrian Șut a fost deviat în corner de un adversar. La cealaltă poartă, minutul 35 a venit cu o ocazie uriașă pentru Drita, iar pauza a căzut peste un 0-1.

Repriza secundă a început la fel de prost pentru FCSB, care în minutul 50 încasează un nou gol Krasiqi centrează pe jos în careu, iar Manaj reia în poartă cu șansă. Faza a fost analizată la VAR pentru un posibil henț la atacantul kosovarilor, dar arbitrul a acordat golul în final. FCSB face schimbări, începe să preseze, iar recompensa vine în minutul 64, când Bârligea înscrie din careu. Un balon de oxigen pentru FCSB, care începe să se gândească măcar la un egal.

Denis Politic îl întinde pe Moloku în minutul 67, însă trei minute mai târziu Graovac nu mai iartă. Este 2-2, Drita e în corzi, iar FCSB vrea mai mult. Se joacă la ambele porți, pe contre, se aleargă enorm și se greșește des. FCSB este în viață și...minunea vine în al 3-lea minut din prelungiri.

Penalty asupra lui Politic, 11 m, iar Bârligea înscrie pentru 3-2. Într-o singură repriză FCSB reușește să întoarcă scorul.

Echipele de start

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Drita (4-4-2): Moloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj

Rezerve: Behluli, Rexhepi, Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

Calcule

Returul partidei urmează peste o săptămână.

Dacă va trece de Drita, FCSB va evolua în play-off-ul de Europa League împotriva lui Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției.

Un eșec în turul trei preliminar din Europa League ar aduce o „retrogradare” în play-off-ul Conference League, unde FCSB ar juca împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange, din Luxemburg, și Levadia Tallinn, din Estonia.

