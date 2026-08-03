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UEFA îl amenință pe Gianni Infantino cu acțiuni în justiție

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gianni infantino
Gianni Infantino. Foto: Profimedia
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Din articol
Notificare de cinci zile

Forul european de fotbal, UEFA, a amenințat că va iniția acțiuni legale împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, din cauza planurilor privind FIFA Forward Enterprise, scrie focus.de.

Crearea FIFA Forward Enterprise, o nouă entitate comercială însărcinată cu consolidarea drepturilor de marketing, difuzare, sponsorizare și vânzare de bilete pentru competițiile majore ale FIFA, urma să-și deschidă capitalul către investitori privați, la o evaluare estimată la aproape 20 de miliarde de dolari.

În schimb, celor 211 federații membre li s-a promis o finanțare fără precedent de până la 40 de milioane de dolari pe parcursul mai multor ani.

Într-o scrisoare publicată de ziarul britanic The Telegraph, UEFA a amenințat că va acționa în justiție împotriva lui Gianni Infantino dacă orice dovadă legată de planurile „FFE” va fi distrusă.

„Prin prezenta, UEFA notifică oficial că analizează activ inițierea unor acțiuni legale, arbitraj și/sau plângeri de reglementare care decurg din și în legătură cu planul FFE propus de FIFA și toate aspectele conexe, așa cum sunt detaliate mai jos,” se arată în scrisoare.

„Dumneavoastră și FIFA sunteți obligați să luați măsuri imediate pentru a identifica, localiza și păstra toate documentele și informațiile electronice menționate în această notificare care se află în posesia, custodia sau sub controlul dumneavoastră sau al FIFA. Aceste obligații există independent de orice politică internă de păstrare a documentelor pe care dumneavoastră sau organizația dumneavoastră o aveți și prevalează asupra oricăror politici de distrugere sau ștergere de rutină a documentelor care altfel s-ar aplica.”

Președintele Infantino se află sub o presiune uriașă de a demisiona, UEFA solicitând o nouă conducere, iar președintele CONCACAF, Victor Montagliani, fiind văzut ca un posibil succesor al executivului italo-elvețian.

Notificare de cinci zile

UEFA a continuat scrisoarea, accentuând presiunea pusă pe Infantino de către forul european, AFC și CONCACAF.

„UEFA – precum și alte confederații, asociații membre FIFA și părți interesate din fotbal – a condamnat ferm planul FFE, considerându-l fundamental incompatibil cu buna guvernanță a fotbalului. Având în vedere că se anticipează în mod rezonabil inițierea unor proceduri, sunteți obligați să păstrați toate materialele relevante (așa cum sunt definite mai jos) cu efect imediat.”

„UEFA vă notifică oficial că orice distrugere, ștergere, modificare, ascundere sau pierdere a materialelor relevante după primirea acestei notificări – sau după orice dată anterioară la care ați știut sau ar fi trebuit în mod rezonabil să știți că se anticipează proceduri – poate constitui alterare de probe.”

Infantino a primit din partea UEFA, la începutul săptămânii, opțiunea de a demisiona sau de a se supune unui vot de neîncredere, care, având în vedere numărul total de membri FIFA aparținând confederațiilor ce au respins public propunerea, ar duce practic la înlăturarea sa din funcție.

UEFA i-a acordat lui Infantino un termen de cinci zile pentru a răspunde solicitărilor sale.

„UEFA solicită să confirmați în scris primirea acestei notificări în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data prezentei și să precizați în acea confirmare: (i) că ați primit și ați înțeles această notificare; (ii) că ați luat măsuri imediate pentru a păstra materialele relevante, conform cerințelor; (iii) identitatea persoanei sau a responsabilului care supraveghează respectarea acestei notificări în cadrul organizației dumneavoastră; (iv) dacă aveți cunoștință de materiale relevante care au fost deja distruse sau șterse, caz în care trebuie furnizate toate detaliile.”

Editor : M.C

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