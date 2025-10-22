UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare pentru Cupa Mondială şi EURO: Competiția, mai atractivă pentru fani și televiziuni

Organismul care conduce destinele fotbalului european (UEFA) ia în calcul schimbarea sistemului de calificare pentru Cupa Mondială şi pentru Campionatul European, a relatat, miercuri, săptămânalul Sport Bild, citat de DPA.

Potrivit sursei menţionate, UEFA se pregăteşte să aplice sistemul folosit la Liga Campionilor: fără o fază a grupelor, ci o singură fază tip ligă, înaintea etapelor eliminatorii.

În actualul format, primele două favorite din grupă se califică de obicei în faza grupelor. Noul format are rolul de a face competiţia mai atractivă pentru fani şi pentru televiziuni, notează DPA, citată de Agerpres.

Alte idei sunt de asemenea discutate. Propunerile de reformă vor fi pregătite de un nou grup de lucru constituit din 55 de asociaţii membre. Orice reforme vor trebui în cele din urmă să fie aprobate de Comitetul Executiv al UEFA.

„Poate că meciurile de calificare ar putea arăta diferit. Nu vor fi mai multe meciuri, ci un format interesant. Ne gândim în prezent la acest lucru”, a spus preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, citat de săptămânalul Sport Bild, la un târg de fotbal din Portugalia.

EURO, cu meciurile din grupă înaintea fazelor eliminatorii şi cu 24 de echipe participante, va rămâne cel mai probabil în actualul format.

„Eu nu cred că formatul Campionatului European în sine se va schimba”, a mai spus Aleksander Ceferin.

Editor : Liviu Cojan