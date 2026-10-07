Argentina se confruntă cu o realitate cândva de neimaginat: o echipă naţională fără marele fotbalist Lionel Messi. Marţi, Messi, în vârstă de 39 de ani, şi-a luat rămas bun de la naţională după 21 de ani, 126 de goluri, două titluri de Copa América şi o Cupă Mondială, marcând din penalti şi oferind pase decisive pentru celelalte două goluri ale Argentinei în victoria cu 3-0 împotriva Beninului.

Ceea ce ar fi fost altfel un meci amical banal împotriva naţiunii din Africa de Vest a devenit un moment pe care această ţară înnebunită după fotbal îl aştepta cu teamă de multă vreme, relatează AP.

„Pare că se încheie o eră, ştiind că nu va mai juca pentru echipa naţională”, a spus Valentino Ruso, în vârstă de 17 ani, care se îndrepta spre casa unui prieten din Buenos Aires pentru a urmări meciul. „Sunt trist. Cred că toată lumea este supărată astăzi. O să ne lipsească.”

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O relație intensă, adesea nemiloasă

Argentinienii au avut o relaţie intensă, adesea nemiloasă, cu băiatul timid care şi-a părăsit oraşul natal, Rosario, la vârsta de 13 ani, pentru a se alătura academiei de tineret a clubului spaniol Barcelona. Pe măsură ce a devenit o icoană globală de o statură aproape mitică, compatrioţii săi l-au adorat şi l-au criticat, punând uneori la îndoială devotamentul său faţă de ţara natală şi acuzându-l de indiferenţă faţă de aceasta.

Însă, la momentul în care şi-a încheiat strălucitoarea carieră internaţională, devotamentul său faţă de Argentina nu mai era pus la îndoială. La fel şi devotamentul Argentinei faţă de cel mai faimos reprezentant al său, ale cărui triumfuri au reamintit ţării de capacitatea sa de măreţie, în ciuda anilor de instabilitate politică şi economică.

„Argentinienii spun adesea: «Slavă Domnului că m-am născut într-o perioadă în care am putut trăi miracolul de a-l vedea pe Messi jucând»”, a spus Andrés Rabinovich, un cercetător de la Universitatea din Chicago care a studiat rolul fotbalului în cultura argentiniană. „E greu să trăieşti în Argentina. Fotbalul este adesea unul dintre puţinele lucruri care îţi oferă o oarecare răgaz, o oarecare bucurie.”

Retragerea

De ani de zile, argentinienii au dezbătut când şi cum ar trebui Messi să se retragă de pe scena mondială. Anunţul său din 31 august, conform căruia se va retrage din echipa naţională, la câteva săptămâni după înfrângerea Argentinei în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, a stârnit o val de recunoştinţă şi tristeţe — chiar dacă Messi va continua să strălucească în Major League Soccer alături de Inter Miami.

„Nu ştiu dacă a existat vreodată o poveste de dragoste între un jucător şi o naţiune la fel de măreaţă ca cea pe care ai construit-o tu”, a scris colegul său de echipă, Rodrigo De Paul, pe Instagram.

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„Ultimul tango”

Federaţia argentiniană de fotbal a transformat meciul de marţi — al 208-lea al lui Messi — într-un eveniment naţional de rămas-bun, intitulat „ultimul tango”. Peste 85.000 de bilete pentru cel mai mare stadion din Buenos Aires s-au epuizat în 90 de minute, iar locurile, al căror preţ iniţial era cuprins între 60 şi 300 de dolari, au ajuns ulterior la peste 2.500 de dolari pe site-urile de revânzare. Jucători din echipele Argentinei care au câştigat Cupa Mondială în 1978, 1986 şi 2022 s-au întors pentru a-i ura drum bun.

După fluierul final, ochii lui Messi au strălucit în timp ce coechipierii săi s-au adunat în jurul lui, aplaudându-l. Un cor zgomotos de „Olé, olé, olé, olé, Messi, Messi” s-a ridicat din tribune, în timp ce zeci de mii de fani săreau, cântau şi se închinau în faţa lui ca şi cum l-ar fi venerat. Un banner amplasat la mijlocul terenului îl proclama „Căpitanul etern”.

„Adevărul este că vorbesc mai mult decât am vorbit vreodată. Nu vreau să plec de aici, nu vreau să părăsesc acest teren”, le-a spus Messi mulţimii, care a urlat de parcă ar fi marcat. „Vreau doar să vă spun că vă iubesc, că o să-mi fie dor de voi şi că îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că sunt argentinian.”

Câştigând inima propriilor compatrioţi

În anii 2000 şi 2010, Messi a adunat trofee cu clubul său şi a câştigat fani devotaţi de la Barcelona până în Bangladesh. Cu toate acestea, un campionat major pentru propria sa ţară i-a scăpat.

În timp ce lumea vedea un talent supranatural, unii din ţara sa îl vedeau ca pe un străin care nu jucase niciodată la nivel profesionist în Argentina şi părea să cedeze sub greutatea aşteptărilor lor. Publicul argentinian scanda „Diego, Diego”, invocându-l pe Diego Maradona, eroul legendar al victoriei Argentinei la Cupa Mondială din 1986, şi reamintindu-i lui Messi de un standard pe care încă nu îl atinsese. Rezerva tăcută a lui Messi, atât de diferită de atitudinea sfidătoare a lui Maradona, a alimentat îndoielile cu privire la patriotismul său.

După ce Argentina a pierdut a treia finală consecutivă în 2016, Messi s-a retras pentru scurt timp din echipa naţională.

„Există o oarecare resentiment din partea celor care rămân în Argentina faţă de cei care pleacă, acest sentiment de genul: «Ei se cred mai buni decât noi»”, a spus Rabinovich, adăugând că se identifică cu Messi ca şi coleg de generaţie care a emigrat în adolescenţă. Rabinovich a spus că s-a mutat în Canada în timpul crizei economice din Argentina din 2001, cam în perioada în care Messi a plecat în Europa. „Argentinienii de şcoală veche ar spune: «Diego este argentinianul. Messi e moale, un băieţel spaniol’.”

„Nu o voi uita niciodată”

Momentul decisiv a venit în 2021, când Argentina a învins Brazilia şi a câştigat Copa América, campionatul Americii de Sud, pentru prima dată în 28 de ani. Messi s-a prăbuşit pe gazon, în timp ce coechipierii săi, în delir, au alergat să-l îmbrăţişeze. Jucătorul acuzat de multă vreme că nu se implică suficient nu se putea opri din plâns.

„Victoria i-a dezarmat în mod evident pe criticii săi. Aşa funcţionează fotbalul în Argentina”, a spus Diego Murzi, sociolog al sportului la Conicet, consiliul naţional de cercetare ştiinţifică din Argentina. „Criticile la adresa lucrurilor din afara terenului merg mână în mână cu înfrângerile de pe teren.”

Victoria de la Cupa Mondială din anul următor, din Qatar, i-a consolidat statutul de erou naţional. Messi a adus singurul trofeu care îi scăpase până atunci, iar milioane de argentinieni au ieşit în stradă într-o extazie colectivă, scandându-i numele şi purtând numărul 10 pe spate.

„Nu o voi uita niciodată. Nu mai trăisem niciodată aşa ceva, să fiu acolo cu toată lumea, să sărbătorim împreună”, a spus Antonia Correa, în vârstă de 70 de ani, proprietara unui chioşc, amintindu-şi de acea zi în timp ce aştepta autobuzul marţi, în Buenos Aires. „Am văzut că nu era doar un jucător extraordinar, ci şi un om excelent.”

În ultimele săptămâni, ziarele au fost pline de omagii nostalgice, iar în toată ţara au apărut picturi murale în cinstea lui Messi. La Nación, un important cotidian argentinian, a lansat „Immortal”, un documentar care prezintă ultima sa participare la Cupa Mondială, şi a publicat o ediţie specială de 196 de pagini dedicată carierei sale. Încă din iunie, o statuie de 26 de metri a lui Messi îngenuncheat cu trofeul Cupei Mondiale se înalţă deasupra şoferilor care trec prin Patagonia. Marţi, Obeliscul din Buenos Aires a strălucit în albastru şi alb, culorile drapelului naţional, în timp ce site-urile de ştiri au transmis în direct fiecare minut al meciului amical cu Benin, ca şi cum ar fi fost o finală de Cupă Mondială.

Niciun moştenitor al tronului lui Messi

În toată Argentina, fanii care au crescut urmărindu-l pe Messi, aşa cum părinţii lor îl urmăreau pe Maradona, şi-au acoperit pielea cu tatuaje în omagiul marelui fotbalist, portrete în care acesta sărută trofeul Cupei Mondiale. Era uşor de crezut că cel mai mare jucător al lumii va fi întotdeauna unul dintre ai lor.

„Nu cred că vom mai avea pe cineva ca el, cineva cu un astfel de potenţial de durată”, a spus Pablo Brescia, profesor la Universitatea din Florida de Sud, care scrie despre cultura şi fotbalul argentinian. „La fel ca Maradona, el va rămâne unic — o figură care nu se poate repeta.”

Contractul lui Messi cu Inter Miami se întinde până în sezonul 2028. Dar ritualul de a-l urmări cum poartă speranţele şi neliniştile Argentinei în fiecare meci s-a încheiat.

„Când îl urmăreai pe Messi jucând, simţeai că orice se poate întâmpla”, a spus Murzi.

Când meciul de marţi s-a încheiat în sfârşit, mulţimea a rămas pe loc, ovaţiile lor răsunând prin stadion. Messi a făcut un ultim tur de onoare, o siluetă minusculă sub lumina reflectoarelor, savurând momentul. La tunel, s-a oprit pentru a-şi ridica braţele spre fani pentru ultima oară. Apoi a dispărut.

Editor : S.S.