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Un fotbalist și-ar fi ucis un coechipier, după ce s-au certat din cauza unei femei. A fost arestat cu două sptămâni înainte de nunta sa

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philip l foto instagram
Phillip L., fotbalistul de la TuS Rockenberg ucis prin otrăvire / Foto: Instagram @tus_rockenberg_fussball
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Din articol
„A fost vorba despre un act de răzbunare. Crimele prin otrăvire sunt extrem de rare”

Un fotbalist în vârstă de 35 de ani, jucător al clubului german TuS Rockenberg, a fost arestat la începutul lunii septembrie, cu două săptămâni înainte de nunta sa, fiind suspectat că l-a otrăvit pe colegul său de echipă, Philipp L, relatează Marca.

Marius W., jucătorul lui TuS Rockenberg, a fost arestat pentru uciderea colegului său de echipă, Philipp L., în timpul unui cantonament al echipei, pe 13 iunie 2025.

Victimei a început să îi fie rău în timpul călătoriei, iar la întoarcere, familia sa a chemat de urgență ambulanța. Philipp L. (30 de ani) a murit a doua zi la spital, în ciuda încercărilor medicilor de a-l salva. „NeedToKnow” a informat că decesul ar fi survenit în urma unor insuficiențe multiple de organe, provocate de o intoxicație.

„A fost vorba despre un act de răzbunare. Crimele prin otrăvire sunt extrem de rare”

Apropiații fotbalistului decedat au crezut că acesta ar fi putut suferi o intoxicație după ce a consumat pește în timpul deplasării. Cu toate acestea, ulterior, anchetatorii au început să îl suspecteze pe Marius.

„Pornim de la premisa că a fost vorba despre un act de răzbunare... Crimele prin otrăvire sunt extrem de rare. Acest lucru face ca acest caz să fie unul excepțional. În lumina rezultatelor anchetei de până acum, suntem convinși că acuzatul a ucis victima cu intenție”, a declarat pentru Bild procurorul-șef Thomas Hauburger.

Parchetul nu a dorit să dezvăluie despre ce otravă este vorba și nici cum i-a fost administrată victimei în vârstă de 30 de ani, invocând faptul că este vorba despre informații confidențiale, pe care doar autorul crimei le-ar putea cunoaște.

Presa locală publică zvonurile care circulă în Rockenberg, conform cărora se pare că cei doi fotbaliști se certaseră din cauza unei femei. Marius W., fotbalistul de 35 de ani acuzat de crimă, a fost reținut de polițiști cu două săptămâni înainte de nunta sa.

Editor : Liviu Cojan

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