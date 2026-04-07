„Un geniu neconvenţional”, „o legendă”: Omagii în presa internațională după moartea lui Mircea Lucescu

De la marile publicații internaționale la cluburile pe care le-a antrenat, lumea fotbalului îl omagiază pe Mircea Lucescu, numindu-l „un geniu neconvențional” și „o legendă”, în timp ce echipe precum Beșiktaș, Galatasaray, Dinamo Kiev sau PAOK evocă impactul profund pe care tehnicianul român l-a avut asupra generațiilor de jucători și asupra fotbalului european.

„A murit vizionarul fotbalului”, „o legendă”, „un monument al fotbalului românesc şi european”, a scris presa internaţională după decesul tehnicianului Mircea Lucescu, cel care „a inventat analiza meciului”.

„A murit Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului. A antrenat echipele Pisa, Inter şi Brescia”, a titrat Gazzetta dello Sport. „Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvenţional care a inventat pentru el şi pentru alţii. Un revoluţionar isteţ, un vizionar care nu se limita la obişnuit, ci ştia să vadă dincolo de asta. Pentru el ar putea vorbi palmaresul, cele 36 de trofee câştigate la cârma a 8 echipe diferite, sau sutele de jucători lansaţi în fotbalul de top, spectacolul pe care a ştiut să-l pună în scenă sau ultimul act de dragoste care, la câteva luni după o problemă respiratorie care l-a dus la spital, l-a adus la 80 de ani pe banca unei Românii aflate în dificultate, încercând să se califice la Cupa Mondială. Dar mai mult decât toate vorbeşte o statuie, a lui, care se afişa cu mândrie la Doneţk, în faţa Donbass Arena, la câteva sute de metri de cea a lui Lenin din piaţa principală. Câţi oameni din lumea fotbalului au o astfel de statuie în timpul vieţii sau al carierei? Poate ţi-o fac după aceea, cu siguranţă nu ţi-o fac dacă nu laşi o amprentă, iar Lucescu a lăsat-o întotdeauna. Ca jucător, era un extremă stânga neobosit, cu abdominale sculptate chiar şi atunci când nu erau necesare. L-a ajutat pe Georgescu să câştige Gheata de Aur cu centrările sale la Dinamo, apoi cutremurul de la Bucureşti l-a lăsat fără casă şi s-a mutat la Hunedoara, în Transilvania, unde, pe lângă faptul că juca, antrena, scria editoriale în ziare şi, în timpul liber, a compus chiar şi imnul echipei. Acolo a început să-şi aducă fotbalul neconvenţional pe banca de rezerve”, a mai notat Gazzetta dello Sport.

Lumea fotbalului este în doliu, a scris şi OneFootball. „Legendarul antrenor român nu a reuşit să-şi revină în urma atacului de cord suferit în timpul unui antrenament cu echipa naţională. Deşi a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru implantarea unui defibrilator, vestea trecerii sale în nefiinţă a şocat lumea fotbalului, căreia i-a dedicat peste cinci decenii de inovaţie şi succes. Lucescu părăseşte această lume ca al treilea antrenor cel mai titrat din istorie, cu 35 de titluri, un total depăşit doar de Alex Ferguson şi Pep Guardiola. De la începuturile sale la Hunedoara până la epoca de aur de la Şahtior Doneţk, el a transformat fiecare club pe care l-a antrenat. Printre distincţiile sale se numără momente memorabile, precum Supercupa UEFA câştigată împotriva Realului Madrid cu Galatasaray”.

L'Equipe a titrat: Antrenor cu 38 de trofee în 45 de ani de carieră, Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani: „Confruntat cu probleme de sănătate şi internat în spital în luna martie, fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 80 de ani. Un fenomen al longevităţii, el a antrenat aproximativ cincisprezece cluburi începând din 1980. S-a stins din viaţă un monument al fotbalului românesc şi european. Fost atacant, apoi antrenor, Mircea Lucescu a murit marţi, la vârsta de 80 de ani. Selecţioner al României până la barajele pentru Cupa Mondială de la sfârşitul lunii martie, acest globetrotter a fost nevoit să-şi înceteze misiunea din cauza problemelor de sănătate tot mai grave, înainte de a fi internat la Bucureşti pe 29 martie, apoi transferat la terapie intensivă o săptămână mai târziu”.

Şi The New York Times a marcat trecerea în nefiinţă a legendarului tehnician: „Mircea Lucescu a murit la 80 de ani, la 12 zile după ce a fost pe banca echipei României în play-off-ul Cupei Mondiale”.

„Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului românesc şi antrenor, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani”, a titrat The Independent. „Marele fotbalist român care a câştigat numeroase trofee atât ca jucător, cât şi ca antrenor, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani”, menţionează publicația.

Cluburile deplâng moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu

Numeroase cluburi pe care Mircea Lucescu le-a antrenat de-a lungul carierei au transmis mesaje de omagiu, subliniind impactul profund pe care tehnicianul român l-a avut asupra fotbalului european.

Beșiktaș a transmis un mesaj emoționant: „Cu mare tristețe am aflat că Mircea Lucescu, arhitectul titlului nostru de campion, a încetat din viață. Nu te vom uita niciodată. Odihnește-te în pace. La revedere, Il Luce.”

Galatasaray a amintit de performanțele istorice ale antrenorului român pe rețelele sociale: „Cel care a adus o nouă cupă europeană țării noastre, câștigând Supercupa UEFA, s-a stins din viață. Suntem profund îndurerați de pierderea lui Mircea Lucescu, care a condus echipa noastră în sezonul în care am devenit campioni. Condoleanțe familiei, fanilor și întregii comunități a fotbalului. Nu te vom uita.”

Dinamo Kiev, club cu care Lucescu a obținut performanțe importante, a transmis: „Mircea Lucescu a încetat din viață. Condoleanțe.” Clubul ucrainean a subliniat că, în perioada 2020 - 2023, sub conducerea sa, echipa a reușit „tripla de aur”, câștigarea campionatului, Cupei și Supercupei Ucrainei în sezonul 2020/2021. Președintele clubului, Igor Surkis, alături de staff și jucători, a transmis un mesaj amplu pe Instagram.

„Cu profundă tristețe am primit vestea că legendarul antrenor Mircea Lucescu a trecut în neființă. Numele său va rămâne pentru totdeauna înscris în istoria clubului nostru. Experiența, carisma și devotamentul său au ajutat echipa să își regăsească spiritul de campioană. Va rămâne mereu în inimile noastre.”

Și PAOK a reacționat la dispariția antrenorului român: „Un antrenor legendar. Un om extraordinar. Mircea Lucescu a lăsat o amprentă durabilă asupra fotbalului mondial și a inspirat generații întregi prin caracterul și cunoștințele sale. Suntem alături de Răzvan și de familia sa în aceste momente dificile.”

