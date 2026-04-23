Live TV

Universitatea Craiova a învins Dinamo și va juca finala Cupei României cu Universitatea Cluj

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia
Din articol
Universitatea Craiova, în finală după 4-1 la lovituri de departajare cu Dinamo Universitatea Cluj a eliminat FC Argeş tot la loviturile de departajare Câștigătoarea va primi 240.000 de euro, învinsa - aproape nimic

Universitatea Craiova a învins joi seara, la lovituri de departajare, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană Dinamo, calificându-se în finala Cupei României. Oltenii se vor duela pentru trofeu cu Universitatea Cluj, care a eliminat marți FC Argeș, tot după lovituri de departajare. Finala se va juca pe 13 mai, la Sibiu.

Universitatea Craiova, în finală după 4-1 la lovituri de departajare cu Dinamo

Kopic a fost nevoit să efectueze două schimbări dictate de accidentări în prima repriză, Mărginean şi Opruţ, primul fiind în pericol să rămână în afara terenului pentru o perioadă lungă de timp, poate chiar 2-3 luni.

În ceea ce priveşte ocaziile, partea întâi a înfruntării nu a fost deloc generoasă cu spectatorii. În minutul 12 Cicâldău a primit mingea în careul dinamovist, a încercat o foarfecă, dar a trimis mult peste poartă, pentru ca în minutul 41 Carlos Mora să centreze în faţa porţii însă Epassy a respins şi nici un jucător al oltenilor nu a putut prelua pentru a produce pericol.

Dinamoviştii au replicat în partea secundă, prin ocazia lui Alexandru Pop, al cărui lat din marginea careului mic a fost deviat de Screciu, în minutul 65.

Din cornerul care a urmat a venit cea mai mare ocazie a meciului, cap Stoinov, scos de sub bară de Laurenţiu Popescu şi cum până la epuizarea primelor 90 de minute nu s-a mai înscris, s-a intrat în cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Boateng a reuşit să deschidă scorul în minutul 105, înscriind cu o lovitură de cap la o lovitură de colţ.

Craiova a încercat să egaleze, şi după ratările semnate Adi Rus şi Carlos Mora – intervenţie excelentă a lui Epassy, Mekvabishvili a centrat, Carlos Mora a trimis în faţa porţii şi Adrian Rus a egalat în minutul 119. 1-1 după 120 de minute şi echipa calificată în finala Cupei României s-a decis la lovituri de departajare.

Al Hamlawi a deschis seria pentru craioveni, iar Laurenţiu Popescu a apărat lovitura lui Armstrong. Adi Rus a făcut 2-0 pentru olteni, dar a marcat şi Alexandru Pop. Carlos Mora a înscris şi el, iar Popescu a apărat la Milanov. Golul care a trimis Craiova în finală a fost înscris de Samuel Teles şi Dinamo – Universitatea Craiova  s-a terminat cu 4-1 la penalti-uri  pentru oaspeţi.

Universitatea Craiova revine într-o finală de Cupa României. 

În finala care va avea loc pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Craiova o va înfrunta pe Universitatea Cluj, care a avut şi ea nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de FC Argeş, în prima semifinală, marţi, la Mioveni, cu 5-4, după ce scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Universitatea Craiova a câştigat ultima oară Cupa României în 2021.

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 32) – Mărginean (Armstrong 10), Gnahore, Cîrjan (Cr. Mihai 96) – Alberto Soro (Milanov 64), G. Puşcaş (Al. Pop 64), Al. Musi (M. Duţu 46).
Antrenor: Zeljko Kopic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk (Mogoş 106), Ad. Rus, Screciu (Badelj 91) – Carlos Mora, Cicâldău (A. Creţu 96), Mekvabishvili, Fl. Ştefan (Bancu 73) – D. Matei (Băsceanu 73), Nsimba (Al Hamlawi 60), Samuel Teles.
Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Cîrjan 45 / Nsimba 32, Al Hamlawi 103
Arbitri: Marian Barbu - Mircea Grigoriu, Imre-Laszlo Bucsi. Arbitri VAR: Iulian Dima - Ovidiu Artene

Universitatea Cluj a eliminat FC Argeş tot la loviturile de departajare

Marți, Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins în semifinale echipa FC Argeş, la loviturile de departajare, scor 5-4.

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirlor, scorul a fost egal 1-1.

Pentru FC Argeş a marcat Matos, din penalti, în minutul 27, iar pentru Universitatea Cluj a punctat Mendy (75).

La loviturile de departajare pentru U Cluj au transformat Bic, Lukic, Mendy, Drammeh şi Macalou.

Pentru FC Argeş au transformat Sadriu, Brobbey, Borţa, Blagaici, în timp ce Bettaieb a ratat.

FC ARGEȘ: Căbuz – Borţa, Garutti, Tudose, Sadriu, Tofan (Oancea - 78) – Sierra (Seto (119)), Raţa (Blagaici - 111), Rădescu (Pîrvu - 78)– Bettaieb, Matos (Moldoveanu - 90+1 / Brobbey -113).
Antrenor: Bogdan Andone

UNIVERSITATEA CLUJ: Lefter – Mikanovic (Trică - 120+1), Capradossi, Coubiş, M. Silva (Chipciu - 46) – Codrea (Drammeh - 46), Bic – Macalou, Nistor (Stanojev - 73), Fabry (Mendy - 46)– Lukic.
Antrenor: Cristiano Bergodi

Câștigătoarea va primi 240.000 de euro, învinsa - aproape nimic

Pentru prezența în semifinalele Cupei României, cele 4 formații implicate au fost au primit câte 50.000 de euro. Câștigătoarea trofeului va încasa 240.000 de euro, sumă mult mai mare decât cea care va intra în conturile învinsei, 10.000 de euro, scrie digisport.ro.

De asemenea, echipele au fost recompensate și pentru prestațiile din faza grupelor, unde fiecare punct obținut a valorat 4.000 de euro. De exemplu, FC Argeș a adunat maximum de puncte (9) și a câștigat 36.000 de euro după cele trei victorii.

Celelalte 3 semifinaliste, Universitatea Craiova, Dinamo și U Cluj, cu câte 7 puncte în grupe, au primit câte 28.000 de euro.

Pe lângă miza financiară, formația care va pune mâna pe trofeu va reprezenta România în preliminariile Europa League. Anul trecut, CFR Cluj a câștigat Cupa României, după ce în finală s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Hermannstadt.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

