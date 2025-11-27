Universitatea Craiova a învins FSV Mainz în etapa a patra din Conference League

Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.

Tudor Băluţă a ţinut să înceapă spectaculos meciul de la Craiova şi a încercat să înscrie de la jumătatea terenului, dar portarul Zentner s-a repliat şi a evitat golul, în minutul 7, scrie News.ro.

Oaspeţii au replicat prin şutul lui Nordin, pe lângă poartă, din minutul 19, iar cinci minute mai târziu antrenorul Henriksen a fost nevoit să îl înlocuiască pe portarul titular, accidentat.

Un moment important s-a petrecut în minutul 44, când Isenko a ieşit din careu şi l-a faultat pe Nordin, dar ucraineanul a avut noroc, scăpând de eliminare, pentru că la faza premergătoare se înregistrase o poziţie de ofsaid.

Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat.

Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor, pentru o poziţie de ofsaid, şi Universitatea Craiova – FSV Mainz s-a terminat 1-0.

Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabishvili (N. Stevanovic 90+4), T. Băluţă (Al. Creţu 82), Bancu – Cicâldău (Samuel Teles 82), Baiaram (Etim 64) – Nsimba (Al Hamlawi 64).

Antrenor: Filipe Coelho

FSV MAINZ: Zentner (Riess 24) – Kohr, Stefan Bell (Potulski 46), Hanche-Olsen – Widmer, Maloney (Kaishu Sano 73), Amiri, Veratschnig – Bobzien (Joesung Lee 61), Nordin (Nebel 61), Boving.

Antrenor: Bo Henriksen

Cartonaşe galbene: Ad. Rus 41, Baiaram 45+4, Bancu 72, Isenko 90+2 / Stefan Bell 12, Amiri 57

Arbitru: Dario Bel - Goran Pataki, Ivan Janic – Patrik Kolaric

Arbitri VAR: Fran Jovic - Ivan Vuckovic

Editor : Liviu Cojan