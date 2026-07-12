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Universitatea Craiova a învins „U” Cluj la loviturile de departajare și a câştigat Supercupa României

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jucatorii u craiova
Foto: Facebook / Universitatea Craiova
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Universitatea Craiova a câştigat, duminică, pe stadionul Ion Oblemenco, Supercupa României, primul trofeu al sezonului, învingând la lovituri de departajare echipa Universitatea Cluj, locul doi în ediţia 2025/2026 a Superligii. Craiovenii au făcut astfel tripla în sezonul 2025-2026: titlu, Cupă şi Supercupă.

Pe propria arenă, Universitatea Craiova a avut prima ocazie a meciului, Nsimba relând puţin pe lângă poartă pasa lui Baiaram, în minutul 4. Răspunsul clujenilor a venit odată cu sprintul lui Alibek Aliev, din minutul 14, însă şutul său nu a găsit poarta lui Sava. Lefter a apărat mingea lui Bancu, din minutul 28, apoi Nsimba a trimis pe lângă bară cinci minute mai târziu, pentru ca acelaşi jucător să deschidă scorul, în minutul 40, când a primit de la Mekvabishvili, a intrat în careu şi l-a învins pe Lefter cu o minge expediată la colţul scurt. Bergodi a efectuat două modificări ofensive la pauză şi clujenii au reuşt să egaleze în minutul 53. Nistor l-a găsit excelent pe Macalou cu o pasă lungă, ivorianul a pasat direct lui Aliev şi acesta a înscris. Iulian Călin a anulat iniţial golul, pentru ofsaid, dar, după verificarea VAR, reuşita suedezului a fost validată, transmite News.ro.

Oaspeţii au mai avut un gol, al lui Marius Ştefănescu, în minutul 64, anulat însă pentru ofsaid. Lefter a mai avut o intervenţie bună în minutul 70, la şutul lui Elisor, iar în minutul 83 a fost salvat de transversală la şutul lui Cicâldău. A fost ultima fază importantă din timpul regulamentar şi câştigătoarea trofeului s-a decis la lovituri de departajare. Oltenii au început seria penalti-urilor prin Al-Hamlawi, care a transformat cu siguranţă. Chipciu a egalat pentru clujeni, însă Adi Rus a adus din nou în avantaj gazdele, iar Macalou a trimis peste poartă. Craiovenii s-au distanţat la două goluri după ce a înscris şi Cicâldău. Marius Ştefănescu a marcat pentru oaspeţi, dar Carlos Mora nu i-a lăsat nici o şansă lui Lefter. Drammeh i-a menţinut pe clujeni în joc, însă Mekvabishvili a transformat şi el aducând trofeul Supercupei României la Craiova.

Universitatea Craiova – U Cluj 5-3 la lovituri de departajare, iar elevii lui Coelho fac tripla în sezonul 2025-2026: titlu, Cupă şi Supercupă.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 62), Stevanovic (Al-Hamlawi 90+1) – Carlos Mora, T. Băluţă (Cicâldău 71), Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Nsimba (Elisor 62), Baiaram (Tavares 46). ANTRENOR: Filipe Coelho

UNIVERSITATEA CLUJ: Lefter – Stanojev (Friday Adams 86), I. Cristea, Poulolo (Macalou 46), Chipciu – Codrea, G. Simion (M. Ştefănescu 46) – Pedro Pinho, Nistor, Bic (Drammeh 81) – Alibek Aliev (A. Trică 86). ANTRENOR: Cristiano Ronaldo

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 74, Mekvabishvili 76, Ad. Rus 90+2 / Alibek Aliev 65, Nistor 90

Arbitru: Iulian Călin

Editor : Ș.R.

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