Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Echipa din Bănie, învinsă de AEK Atena

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, după ce a fost învinsă cu scorul de 3-2 (0-1) de AEK Atena, joi seara, pe AEK Arena din Atena, în ultima etapă.

La Atena, gazdele au dominat începutul partidei, dar nu au reuşit să concretizeze, ratând prin Jovic, în minutul 10. Craiovenii au echilibrat partida şi au avut o oportunitate de gol, la voleul lui Etim, apărat de Strakosha, în mnutul 26.

După numai trei minute elevii lui Coelho au deschis scorul, înscriind la o minge respinsă de portarul grecilor, scrie News.ro.

În minutul 44 Isenko a scos incredibil la lovitura de cap a lui Jovic, acelaşi jucător ratând întâlnirea cu mingea în minutul 47 . După patru minute Jovic a reluat cu capul, de la semi-înălţime o centrare a lui Răzvan Marin, ratând o ocazie uriaşă.

Oltenii şi-au majorat avantajul în minutul 59, când Cicâldău a pornit din propria jumătate, a schimbat cu un coechipier şi a şutat perfect pentru 2-0.

Domogoj Vida a redus din diferenţă în minutul 66, iar în al optulea minut de prelungire Derek Kutesa a înscris golul egalizator, din centrarea lui Eliasson.

În al 12-lea minut al prelungirilor o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR şi s-a dat penalti. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada, apropriindu-şi o victorie cu 3-2, după ce Craiova a condus cu 2-0.

Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene.

AEK ATENA: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (Penrice 77) – Pineda, R. Marin (Grujic 90+1), Mantalos (Eliasson 64), Pereyra (Kutesa 64) – Koita – Jovic. Antrenor: Marko Nikolic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Samuel Teles (N. Stevanovic 90+6), Mekvabishvili (Mogoş 90+6), Cicâldău (Houri 80), Bancu – Etim (Carlos Mora 66), Al Hamlawi, Baiaram (Al. Creţu 80).

Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Vida 5, Kutesa 83, Rota 90+12 / Baiaram 72, Samuel Teles 83, Al. Creţu 90+2, Isenko 90+4, Bancu 90+11

Arbitri: Giorgi Kruashvili - Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili (toţi din Georgia)

Arbitri VAR: Soren Storks (Germania) - Ieko Aptsiauri (Georgia)

