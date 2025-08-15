Live TV

Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava

faza de joc din meciul craiova trnava
Foto: Profimedia

Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de la Spartak Trnava.

La Trnava, Isenko a scos cu un reflex incredibil în minutul 19, la lovitura de cap a lui Duris, iar Baiaram a reuşit să deschidă scorul în minutul 32, cu şut de la distanţă.

Gazdele au restabilit egalitate după numai patru minute, când Kratochvil a marcat cu un şut din afara careului, iar la pauză s-a intrat cu 1-1, nu înainte ca Alexandru Cicâldău să rateze o şansă uriaşă, în minutul 43.

Repriza secundă a fost un coşmar pentru craioveni, care au căzut total. Slovacii au preluat conducerea în minutul 63. Moistsrapishvili a executat extraordinar o lovitură liberă, mingea a lovit bara şi Nwadike a înscris simplu, cu capul. După cinci minute Azango a şutat pentru 3-1, iar în minutul 80 Kudlicka a înscris din careu. Spartak conducea cu 4-1 şi egala scorul la general, 4-4.

Calificarea s-a decis în prelungiri. Oltenii au reuşit să depăşească momentele grele şi au marcat prin Tudor Băluţă, din foarfecă, în minutul 100, din pasa lui Mekvabishvili.

Slovacii nu au mai avut forţa să revină, dar şi aşa Mogoş a salvat din faţa porţii goale, în minutul 108, pentru ca Nsimba să înscrie pe contraatac, în minutul 117 şi Spartak Trnava – Universitatea Craiova a fost 4-3.

Craiovenii se califică în play-off-ul Conference League cu 6-4 scor general, iar acolo vor juca împotriva turcilor de la Istanbul Başakşehir, potrivit News.ro.

-----

SPARTAK TRNAVA: Frelih – Kostrna (Erik Daniel 114), Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil (Moistsrapishvili 61), Prochazka (E. Sabo 106), Mikovic – Azango (H. Gong 106), Duris (Kudlicka 61), Skrbo (Badolo 61).
Antrenor: Michal Scasny

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Mekvabishvili 72), T. Băluţă (Al. Creţu 119), Cicâldău (Mogoş 72), Fl. Ştefan (N. Stevanovic 84) – Al Hamlawi (Nsimba 72), Baiaram (Houri 106).
Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene:  Mikovic 93, Kudlicka 99 / Screciu 14, Samuel Teles 30, Romanchuk 66

Arbitri: Stuart Attwell - Lee Betts, Neil Davies - Lewis Smith (toţi din Anglia)

Arbitri VAR: Darren England - Sian Massey-Ellis (ambii din Anglia)

-----

Editor : Liviu Cojan

