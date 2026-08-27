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Universitatea Craiova, eliminată din Europa League după ce a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia, la Erevan

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Foto: Facebook / Universitatea Craiova
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Universitatea Craiova a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Republican „Vazghen Sargsian” din Erevan, în manşa secundă a play-off-ului Europa League la fotbal, astfel că va juca în Conference League.

După 1-1 în Bănie, Universitatea a pierdut din nou incredibil, în ultimele secunde, la fel cum o făcuse în sezonul trecut în ultima etapă din Conference League, la Atena, relatează Agerpres.

Ararat-Armenia a primit un penalty pentru un presupus fault al lui Mora la Balanta (90+3), dar portarul Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Sandro Lima (90+5). Arbitrul lituanian a decis ca lovitura de pedeapsă să se repete, după ce Romanciuk intrase în careu înainte de execuţia lui Lima şi a respins mingea apărată de Popescu. Acelaşi Lima a executat (90+8), Popescu a apărat din nou, dar a respins în faţă şi brazilianul a reluat în plasă.

Universitatea a dominat jocul, şi-a creat multe ocazii de gol, dar a fost lipsită de un pic de inspiraţie şi de noroc în acest meci.

Al Hamlawi a avut prima ocazie a Universităţii, cu un şut din unghi, respins de portarul Joao Bravim. Cicâldău a fost aproape să îl surprindă pe portarul brazilian cu o centrare cu efect, dar goalkeeper-ul a respins de sub transversală.

Baiaram (27) a fost şi el periculos, dar şutul său a fost respins de portarul gazdelor.

În min. 30, Baiaram a luftat de la circa 11 metri, iar apoi Bancu a reluat peste poartă.

După pauză, Screciu a avut o şansă bună, cu un şut de la 25 de metri, dar Bravim a respins de la colţ (47).

Baiaram a tras cu efect (52), dar acelaşi Bravim s-a remarcat.

Al Hamlawi (62) şi Mora (69) au şutat periculos, dar imprecis, din marginea careului.

Teles a fost blocat in extremis de portarul brazilian, după o combinaţie cu Nsimba (82). Mora a ratat şi el (84), cu un şut de la circa 12 metri.

Gazdele au împins jocul în ultimele minute şi au reuşit să obţină penalty-ul din careu s-au calificat în faza principală a Europa League, o premieră pentru o formaţia din Armenia.

Universitatea va juca pentru al doilea an la rând în faza principală a Conference League, iar vineri îşi va afla adversarele în urma tragerii la sorţi de la Monte Carlo (14:00).

Ararat-Armenia - Universitatea Craiova 1-0 (0-0)

Au marcat: Sandro Lima (90+8).
Sandro Lima a ratat un penalty în min. 90+8 (a apărat Laurenţiu Popescu).
Cartonaşe galbene: Bancu (48), Wilson (80), Carlier (90+9), Lima (90+9).Erevan, Stadionul Republican „Vazghen Sargsian”
Europa League - play-off (manşa a doua)
În prima manşă: 1-1.

Au evoluat echipele:

ARARAT-ARMENIA: 98. Joao Bravim - 3. Junior Bueno, 47. Alexandros Malis, 43. Bruno Wilson, 16. Edgar Grigorian - 2. Hugo Oliveira (20. Alwyn Tera, 90+2), 19. Karen Muradian (căpitan; 17. Maxence Carlier, 90+1), 70. Bernardo Dias (95. Franca, 70) - 77. Artur Serobian (8. Juan Balanta, 77), 91. Sandro Lima, 11. Zidane Banjaqui (7. Jirair Şagoian, 77).
Antrenor: Manuel Tulipa.
Rezerve neutilizate: 1. Arman Nersesian - 5. Luis Felipe, 6. Mişel Aivazian, 9. Araik Eloian, 14. Bruno Pereira, 25. Alioune Ndour, 90. Paul Ayongo.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 8. Tudor Băluţă (23. Samuel Teles, 62), 5. Anzor Mekvabişvili, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 20. Alexandru Cicâldău, 9. Assad Al Hamlawi (7. Steven Nsimba, 72), 10. Ştefan Baiaram (12. Monday Etim, 89).
Antrenor: Filipe Coelho..
Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Heriberto Tavares, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei, 31. Ronaldo Webster.

Arbitru: Donatas Rumsas; arbitri asistenţi: Aleksandr Radius, Dovydas Suziedelis; al patrulea oficial: Robertas Dmitas (toţi din Lituania)
Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski; arbitru asistent video: Piotr Urban (ambii din Polonia)

Editor : Liviu Cojan

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