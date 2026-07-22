Universitatea Craiova, învinsă în deplasare de Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Champions League

Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap, scrie News.ro.

Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile şi Laurenţiu Popescu a respins greu şutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24.

Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare şansă în minutul 46.

Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala. Golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid şi oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba.

Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, şi Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.

LEVSKI SOFIA: Vutsov - Aldair, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon – Bouras, Serginho (M. Soula 89), Moubarik (Trdin 46), Reinaldo (Stoyanchov 89) - Oko-Flex (Centelles 84), Bala (Kusso 79).

Antrenor: Julio Velazquez

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Mekvabishvili (T. Băluţă 75), Cicâldău, Bancu – Etim (Samuel Teles 80), Elisor (Nsimba 62), Baiaram (Tavares 75).

Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Aldair 41, Bala 50, Maicon 90+1 / Romanchuk 34, Baiaram 41

Arbitru: Adam Ladeback (Suedia)

Editor : Liviu Cojan