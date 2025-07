Universitatea Craiova și-a zdrobit adversara în Bănie și s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League

Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League, după ce a învins echipa bosniacă FK Sarajevo cu scorul de 4-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

Meciul de la Craiova a început cu şapte minute întârziere, iar după trei minute de joc a fost din nou întrerupt, din cauza petardelor aruncate de fanii oltenilor. Partida a fost reluată după alte două minute şi gazdele au avut prima ocazie în minutul 14, prin Baiaram.

Isenko s-a opus în două rânduri în faţa atacanţilor adverşi, salvând în minutele 39 şi 40, iar repriza s-a încheiat cu oportunităţile ratate de Baiaram (min. 41) şi Samuel Teles, lovitură de cap din careu, peste transversală, în minutul 43, ambele ocazii venind din centrările lui Carlos Mora.

Minutul 52 a adus deschiderea scorului. Al Hamlawi încriind din foarfecă, după centrarea lui Samuel Teles. Un minut mai târziu Isenko a intervenit la şutul lui Renan Oliveira, însă craiovenii şi-au majorat avantajul în minutul 68, prin Cicâldău, din pasa lui Mora.

Finalul a fost al gazdelor şi al lui Al Hamlawi care a reuşit să înscrie de alte două ori, în minutele 79 şi 83, iar Universitatea Craiova – FK Sarajevo a fost 4-0 scor final.

În turul al treilea preliminar al Conference League, Universitatea Craiova va înfrunta echipa slovacă Spartak Trnava, relatează News.ro.

Mirel Rădoi: S-a creat emulaţia cu tribunele şi cred că era aproape imposibil să pierdem această calificare

Tehnicianul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat după meci că este fericit şi obosit, el precizând că supă ce „s-a creat emulaţia cu tribunele” era aproape imposibil ca echipa să piardă calificarea.

„Aş începe cu finalul, sunt şi fericit şi obosit, dar satisfăcut de joc şi de evoluţia băieţilor. Imediat s-a creat emulaţia cu tribunele şi cred că era aproape imposibil să pierdem această calificare. Am pregătit meciul de totul sau nimic, nu aveam încotro. Bucurie mare, pentru că am câştigat repriza importantă. Cred că am fost echipa mai bună. Ne-a lipsit şi ne lipseşte de o perioadă temporizarea. Mă bucur că a reuşit să marcheze (n.red. Al-Hamlawi), chiar dacă a fost criticat partida trecută că prin careu îi sar mingile în genunchi şi se loveşte la rotulă. Noi ştiam ce am adus şi în seara asta a arătat. E genul de atacant care în campionatul României poate să marcheze 10-12 goluri lejer. Să sperăm că nu se va culca pe o ureche. În momentul ăsta, putem spune că Universitatea şi-a găsit atacant”, a spus Rădoi, potrivit digisport.ro.

Assad Al Hamlawi: Începem să ne cunoaştem, se vede omogenitatea

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Assad Al Hamlawi, a afirmat, joi seara, după victoria cu FK Sarajevo , că se simte omogenitatea formaţiei pregătite de Mirel Rădoi.

„Începem să ne cunoaştem din ce în ce mai bine, omogenitatea din echipă se vede. Ne simţim bine şi încercăm să alcătuim o familie, să ne comportăm ca o adevărată echipă. Am demonstrat în partea a doua că suntem echipa mai bună şi că meritam să câştigăm. Pot să spun că am avut mai multă energie decât ei şi am continuat să punem presiune. Mă bucur că ne-am calificat”, a declarat Al Hamlawi la postul Prima Sport, potrivit Agerpres.

Marcator a trei dintre cele patru goluri ale echipei oltene, acesta a spus că toate au fost realizări colective.

„La primul gol îmi amintesc că am văzut mingea în faţa mea şi că am reuşit să şutez. Nu este cel mai frumos din cariera mea. Nici unul dintre goluri nu a fost doar creaţia mea, au fost faze colective, au fost realizări ale întregii echipe”, mai spus Al Hamlawi.

Alexandru Cicâldău: Cel mai important în meciul cu Sarajevo a fost jocul nostru

Alexandru Cicâldău a declarat, joi seara, după ce Universitatea Craiova a învins FK Sarajevo, că este impresionat de jocul formaţiei sale.

„Am reuşit să ne îndeplinim obiectivul şi să ne calificăm mai departe, cu un plus, faptul că am câştigat la un scor bun şi am practicat un fotbal bun astăzi. Întotdeauna este loc de mai bine. Ne bucurăm că am arătat un fotbal frumos şi că am reuşit să marcăm patru goluri astăzi. I-am analizat pe cei de la Sarajevo, dar cel mai important a fost jocul nostru şi faptul că ne-am simţit cel mai bine”, a spus Cicâldău, la postul Prima Sport.

„Pentru mine este important acest gol, dar mai important este că am reuşit această calificare alături de echipă. Cred că suntem o echipă ofensivă, care are un principiu bine stabilit. Astăzi ne bucurăm şi de mâine trebuie să ne gândim la următoarea partidă. Nu am analizat încă următorul adversar din Conference League, (n.r. - Spartak Trnava) avem timp şi pentru asta”, a adăugat jucătorul echipei craiovene.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Mogoş, Screciu (Badelj 84), Romanchuk – Carlos Mora, Samuel Teles, T. Băluţă (Mekvabishvili 76), Cicâldău (AL. Creţu 76), Bancu – Al Hamlawi (Markovic 84), Baiaram (Houri 76).

Antrenor: Mirel Rădoi

FK SARAJEVO: Banic – Beganovic, Ristovski, G. Turda, Jovic (Turkes 73), Kupresak (Djordjevic 73) – Mlinaric, M. Jatta (Bralic 55), Kyeremeh – Renan Oliveira (Elezi 65), Guliashvili.

Antrenor: Zoran Zekić

Cartonaşe galbene: Samuel Teles 33, Isenko 86, Houri 90+2 / M. Jatta 24, Bralic 75, Guliashvilşi 84

Arbitri: Daniyar Sakhi - Samat Tergeussizov, Evgeni Belski - Saken Baiymbet (toţi din Kazahstan)

