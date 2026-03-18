Victorie fără emoții pentru Răzvan Burleanu. Rămâne la șefia FRF pentru al patrulea mandat consecutiv

Data publicării:
Răzvan Burleanu.
Răzvan Burleanu, președintele FRF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Răzvan Burleanu rămâne președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) pentru un al patrulea mandat, în urma votului care a avut loc, astăzi, în cadrul Adunării Generale a FRF.

Burleanu l-a învins pe contracandidatul său Ilie Drăgan, la o diferență uriașă, actualul șef FRF fiind votat de 258 din cei 264 de membri prezenți la Adunarea Generală, potrivit digisport.ro. Ilie Drăgan a fost votat de cinci membri, iar un vot a fost anulat.

Prin acest nou mandat de 4 ani, Răzvan Burleanu se îndreaptă spre pragul de 16 ani la conducerea federației, devenind unul dintre cei mai longevivi președinți din istoria fotbalului românesc, după Mircea Sandu, care a fost președinte timp de 24 de ani, între 1990 și 2014.

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, după ce l-a învins în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.

