Viorel Păunescu, fost președinte al clubului Steaua, a murit la 91 de ani. Fotbaliștii vor ține un moment de reculegere

Viorel Păunescu, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al clubului Steaua în perioada 1998-2003, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, a anunţat lpf.ro.

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcăşeşti, Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua şi Dinamo, fiind convocat şi la echipa naţională de handbal în 11.

Viorel Păunescu a fost preşedintele Stelei între 1998 şi 2003. El a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naţionale şi a înfiinţat ONG-ul AFC Steaua.

Ulterior, entitatea condusă de Păunescu a cedat locul în Liga 1 către Societatea Comercială Fotbal Club Steaua Bucureşti SA, condusă de Gigi Becali.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, în numele instituţiei pe care o conduce, a transmis sincere condoleanţe familiei greu încercate.

Editor : I.B.