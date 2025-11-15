Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

După antrenamentul oficial de vineri seara, un grup de militari români din cadrul operaţiei EUFOR Althea, cantonat în baza militară Butmir din Sarajevo, i-a vizitat pe tricolori pentru a le transmite susţinerea lor necondiţionată, potrivit News.ro.

Militarii, aflaţi în misiune internaţională, au dorit să fie aproape de echipă şi să le reamintească faptul că românii din afara graniţelor trăiesc alături de ei fiecare meci şi emoţie.

Mesajul lor pentru tricolori a fost unul plin de emoţie şi solidaritate: „Ne mândrim cu voi şi vă vom susţine necondiţionat. Suntem departe de casă şi de cei dragi, dar voi aduceţi România mai aproape de noi. Vrem să ştiţi că mâine seară, cu toţii vom fi cu inima şi sufletul alături de voi. Hai, România!”

Momentul culminant al întâlnirii a fost atunci când comandantul batalionului i-a oferit lui Ianis Hagi Drapelul României şi emblema Batalionului Multinaţional EUFOR. „Ca de la comandant la comandant”, a spus acesta, informează frf.ro.

La rândul lor, tricolorii au transmis un mesaj de recunoştinţă către militarii români aflaţi în misiune în afara graniţelor: „Vă mulţumim pentru vizită, pentru încurajări şi pentru felul în care reprezentaţi România în fiecare zi. Munca voastră, sacrificiul şi responsabilitatea de care daţi dovadă ne inspiră şi ne motivează. Suntem onoraţi să vă avem alături de noi şi vă purtăm respectul nostru deplin. Aveţi toată admiraţia echipei naţionale. Hai, România!”

Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă emoţionantă, cu o fotografie de grup, strângeri de mâini şi dorinţa comună de a reprezenta România cu onoare.

Editor : Ștefana Radu