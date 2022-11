Fotbaliștii scoțieni nu mai au voie să lovească mingea cu capul la antrenamentele dinaintea meciurilor oficiale

Fotbaliștii scoțieni nu mai au voie să lovească mingea cu capul la antrenamentele desfășurate cu o zi înaintea unui meci, precum și la o zi după meci, după ce un studiu al universității din Glasgow a demonstrat că foștii fotbaliști prezintă un risc de 3,5 ori mai mare decât un om obișnuit să moară în urma unei boli neurologice, informează BBC.

De asemenea, cluburile de fotbal din Scoția sunt sfătuite să-și limiteze numărul antrenamentelor care vizează lovirea repetată a mingii cu capul: o singură astfel de sesiune pe săptămână este acceptată, după ce experții au declarat că e probabil să existe o legătură între această activitate și bolile neurologice de care suferă fotbaliștii.

Federația Scoțiană de Fotbal a decis deja limitarea acestor antrenamente pentru juniori și interzicerea completă a lor pentru clasele de copii sub 12 ani.

„Ce știm deja în acest moment, despre efectele asupra creierului provocate de lovirea mingii cu capul, este că există pierderi de memorie care durează între 24-48 de ore, în astfel de cazuri”, a declarat pentru BBC John MacLean, medicul oficial al federației scoțiene de fotbal.

În 2018, Bennet Omalu, un reputat medic legist, expert în trumatisme craniene, spunea că lovitura în minge cu capul ar trebui interzisă din pregătirea sportivă a fotbaliștilor de sub 19 ani și practicată cât mai puțin de către jucătorii profesioniști de fotbal.

„Nu există nicio noimă în a lovi cu capul un obiect (o minge de fotbal – n.r.) care circulă cu o viteză mare prin aer”, a declarat dr. Bennet Omalu în cadrul unei emisiuni.

Jeff Astle, fost fotbalist la West Brom a murit la 72 de ani, în 2004, după ce a suferit de Alzheimer, din cauza unor traumatisme cerebrale provocate de loviturile repetate cu capul în mingea de fotbal, de-a lungul carierei sale sportive de 16 ani. Alți fotbaliști cunoscuție care au decedat după ce au suferit de demență au mai fost fostul căpitan al echipei Celtic Glasgow, Billy McNeill și fostul campion mondial și antrenor al Irlandei, Jack Charlton.

