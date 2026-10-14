Fotbaliștii Stelei din 1986, incluși între beneficiarii indemnizației de merit. Proiectul, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care introduce între beneficiarii indemnizației de merit sportivii români care au câștigat competiții europene intercluburi, inclusiv fotbaliștii Stelei București care au obținut Cupa Campionilor Europeni în 1986. Proiectul prevede și modificări privind componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit. Legea merge la promulgare.

Potrivit proiectului, vor putea primi indemnizația sportivii români care au făcut parte din echipe de club din România câștigătoare ale Cupei Campionilor Europeni, Ligii Campionilor sau Supercupei Europei, indiferent de anul în care au obținut performanța.

„Beneficiază de indemnizația de merit sportivii cetățeni români care, în calitate de componenți ai unor echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei”, precizează actul normativ.

Calitatea de membru al echipei câștigătoare și performanța obținută vor trebui confirmate de federația sportivă națională de specialitate, pe baza documentelor oficiale ale competiției sau ale clubului.

„Calitatea de component al echipei câștigătoare și obținerea performanței se atestă de către federația sportivă națională de specialitate, pe baza documentelor oficiale ale competiției sau ale clubului sportiv”, prevede proiectul.

Cine va face parte din Comisia națională

Proiectul modifică și componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, prin includerea președinților unor comisii parlamentare, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor de creatori.

Conform documentului, din comisie vor face parte președintele Academiei Române, președinții comisiilor parlamentare de cultură, muncă și sport, miniștrii Culturii și Educației și Cercetării, președintele Agenției Naționale pentru Sport, precum și președinții uniunilor de creatori membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România.

Propunerile pentru acordarea indemnizației vor fi întocmite anual și înaintate comisiei de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sport.

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.

Editor : Ana Petrescu