Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu cred că ţările europene vor participa”

Foto Profimedia
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, a declarat guvernul german pentru AFP, după apelurile în acest sens ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump.

„Această evaluare revine, aşadar, federaţiilor implicate, în acest caz DFB şi FIFA. Guvernul federal va accepta această evaluare”, a declarat secretarul de stat pentru sport, Christiane Schenderlein, într-un comentariu trimis prin e-mail către AFP, care a întrebat guvernul despre posibilitatea unui boicot al Cupei Mondiale organizate în Canada, Statele Unite şi Mexic (11 iunie - 19 iulie), scrie News.ro.

„Guvernul federal respectă autonomia sportului. Deciziile privind participarea la evenimente sportive majore sau boicotarea acestora ţin exclusiv de competenţa federaţiilor sportive, şi nu de cea a clasei politice”, a declarat, de asemenea, Schenderlein, membră a CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz.

În contextul tensiunilor generate de dorinţa Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei şi de ameninţările cu majorarea taxelor vamale împotriva statelor europene care se opun acestui demers, în ultimele zile au început să se audă în Germania, mare naţiune fotbalistică, primele voci care evocă un boicot – sau chiar o anulare – a Cupei Mondiale.

Dacă Donald Trump îşi pune în aplicare „ameninţările privind Groenlanda şi declanşează un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că ţările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat marţi influentul deputat conservator Roderich Kiesewetter pentru ziarul Augsburger Allgemeine. Un alt deputat al CDU, Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt al grupului său pentru politica externă, a menţionat în ziarul Bild „anularea turneului” ca „ultima soluţie pentru a-l aduce pe preşedintele Trump la raţiune”.

Solicitând un „răspuns comun” din partea Europei, deputatul social-democrat (SPD) Sebastian Roloff a menţionat în ziarul economic Handelsblatt opţiunea de a „lua în considerare renunţarea la participarea la Cupa Mondială”.

Sondaj

Potrivit unui sondaj realizat joi şi vineri de institutul Insa pentru Bild pe un eşantion de 1.000 de persoane, aproape jumătate dintre germani (47%) ar aproba un boicot al Cupei Mondiale în cazul anexării efective a Groenlandei de către Washington. O treime (35%) ar rămâne împotriva acestei măsuri.

Cvadruplă campioană mondială, Germania nu a ratat nicio Cupă Mondială din perioada imediat postbelică (1950).
Donald Trump a afişat recent o mare apropiere de şeful FIFA, Gianni Infantino, care i-a înmânat un „Premiu FIFA pentru Pace” nou creat, cu ocazia tragerii la sorţi a Cupei Mondiale de luna trecută.

 

