Gianni Infantino a primit asigurări de la Donald Trump că echipa Iranului poate merge în SUA pentru Cupa Mondială. Un precedent ciudat

FIFA a anunţat marţi seara că anticipează că echipa naţională a Iranului va fi autorizată să ajungă în Statele Unite, chiar şi în contextul războiului dintre cele două ţări, şi să participe la Cupa Mondială care va începe în aproximativ trei luni, relatează AP.

Iranul urmează să joace la Inglewood, California, împotriva Noii Zeelande la 15 iunie şi a Belgiei la 21 iunie, înainte de a încheia faza grupelor împotriva Egiptului la Seattle în 26 iunie. Statele Unite găzduiesc turneul împreună cu Canada şi Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Oficialii iranieni au sugerat recent că participarea ţării lor este pusă sub semnul întrebării din cauza războiului.

Săptămâna trecută, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu-i pasă” dacă Iranul va participa la turneul la care iau parte 48 de ţări.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că s-a întâlnit cu Trump marţi seara „pentru a discuta stadiul pregătirilor” pentru turneu şi a primit asigurări că Iranul va avea permisiunea de a veni în SUA.

„Am discutat şi despre situaţia actuală din Iran şi despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru Cupa Mondială FIFA 2026”, a declarat Infantino într-o postare pe Instagram. „În timpul discuţiilor, preşedintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite.”

Relația Trump - Infantino

Infantino are o relaţie strânsă cu Trump, care a primit premiul inaugural pentru pace al FIFA – un premiu pe care mulţi cred că forul de conducere al fotbalului l-a creat având în vedere pe Trump.

Fanii din Iran erau deja interzişi să intre în SUA în prima versiune a interdicţiei de călătorie anunţată de administraţia Trump.

„Avem cu toţii nevoie de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA pentru a aduce oamenii împreună, acum mai mult ca niciodată”, a spus Infantino, adăugând că îi mulţumeşte lui Trump „pentru sprijinul acordat”.

Precedent

Dacă SUA ar refuza să primească echipa Iranului, ar risca să fie exclusă de FIFA din calitatea de gazdă a Cupei Mondiale.

Este ceea ce s-a întâmplat cu Indonezia acum trei ani, când ţara a refuzat să primească Israelul pentru Cupa Mondială Under-20 masculin, la opt luni după ce echipa israeliană s-a calificat. FIFA a renunţat la Indonezia cu doar câteva săptămâni înainte de primul meci programat şi a mutat turneul în Argentina.

