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Gianni Infantino va solicita sprijinul administraţiei Trump pentru a-şi păstra funcţia de preşedinte al FIFA

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Gianni Infantino, Donald Trump
Gianni Infantino, președintele FIFA, riscă să plătească politic pentru apropierea sa de Donald Trump, pe fondul anchetelor democraților din Congresul SUA. Foto: Profimedia
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Sub presiune, în ciuda faptului că a abandonat planul său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale, Gianni Infantino ar solicita ajutor din partea administraţiei Trump, potrivit mai multor agenţii media. Preşedintele FIFA consideră că are nevoie de sprijin public pentru a-şi păstra poziţia în fruntea organizaţiei.

Confruntat cu presiunea publică crescândă, Gianni Infantino s-ar fi adresat lui Donald Trump şi administraţiei sale pentru sprijin public.

Conform relatărilor din New York Post şi BBC, preşedintele FIFA urmează să se întâlnească luni cu membrii cabinetului lui Trump, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio, pentru a solicita sprijin public din partea Statelor Unite.

Opoziţia faţă de Infantino a crescut în ultima săptămână de la anunţul unui plan de vânzare a acţiunilor Cupei Mondiale, un plan care a fost ulterior abandonat.

Cotidianul new-yorkez explică prin intermediul uneia dintre sursele sale că acest apel „se referă doar la protecţia locului de muncă, şi nimic altceva în acest stadiu”, în timp ce preşedintele organismului ar fi pretins că vrea să-i explice lui Rubio „cum fotbalul poate fi o formă de soft power pentru Statele Unite”.

O altă sursă explică că liderul s-ar simţi „izolat” şi „căută aliaţi de profil înalt care să-l susţină public”. De marţea trecută şi de la anunţul proiectului său, contactul ar fi fost rupt şi între Infantino şi Trump, care nu ar răspunde apelurilor liderului sportiv.

Gianni Infantino caută sprijin de o săptămână în contextul rebeliunii UEFA împotriva sa.

Mai multe federaţii, inclusiv Finlanda şi Ţara Galilor, au anunţat că nu vor susţine realegerea preşedintelui FIFA în martie anul viitor. Se aşteaptă ca Anglia să urmeze exemplul.

UEFA şi CONCACAF şi-au exprimat public opoziţia faţă de plan şi au cerut, respectiv, demisia lui Infantino şi o "reformare completă" a preşedinţiei.

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Editor : Sebastian Eduard

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