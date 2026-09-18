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Gimnastică artistică: Sabrina-Alexia Maneca-Voinea, trei victorii în finalele pe aparate la Naţionale

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Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
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Sabrina-Alexia Maneca-Voinea s-a impus în trei din cele patru finale pe aparate, vineri, la cea de-a 79-a ediţie a Campionatelor Naţionale de gimnastică artistică, organizată în Sala Sporturilor din Galaţi.

Maneca-Voinea s-a impus la sărituri, bârnă şi sol, în timp ce Ariana Florina Cotu a câştigat la paralele, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Gimnastică.

În finala de la sărituri, Sabrina-Alexia Maneca-Voinea a fost urmată în clasament de Adelina Cristina Ionescu şi de Miruna Valentina Botez.

La bârnă, podiumul a fost completat de Alexia Elena Blănaru şi Ariana Florina Cotu, în timp ce la sol Alexia Elena Blănaru s-a clasat pe doi, iar Maria Sorina Ceplinschi pe trei.

Ariana Florina Cotu a fost urmată la paralele de Anamaria Mihăescu şi de Adelina Cristina Ionescu.

În concursul masculin, Zeno Kiss a obţinut victoria la sol, urmat de Nicolae Bera şi Radu Iustin Mihai.

Sârbul Petar Vefic a câştigat la cal cu mânere şi la bară fixă, fiind urmat de Flavius Borca şi Alexandru Urzică, respectiv de Radu Iustin Mihai şi de Nicolae Bera.

Rafael Szabo a obţinut două victorii, la inele, urmat de Radu Iustin Mihai şi Nicolae Bera, şi la paralele, unde podiumul a fost completat de Alexandru Urzică şi Radu Iustin Mihai.

La sărituri, victoria a revenit lui Alexandru Urzică, care i-a devansat pe Radu Iustin Mihai şi pe Mihai Dina.

Editor : Sebastian Eduard

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