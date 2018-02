Halep - Sevastova, LIVE VIDEO și LIVE TEXT, azi, în optimi, la Doha

Simona Halep joacă azi, în optimi la Doha. Sportiva româncă o va întâlni pe jucătoarea letonă Anastasija Sevastova, locul 15 WTA. Meciul dintre cele două este programat să înceapă nu mai devreme de ora 15.30.

Simona Halep și Anastasija Sevastova s-au mai întâlnit până acum de opt ori. Halep a învins-o pe jucătoarea letonă în cinci dintre aceste partide. Una dintre ele a avut loc chiar la Bucharest Open, în 2016, unde Halep a oferit un adevărat recital de tenis și și-a învins oponenta cu scorul de 6-0, 6-0.

Halep - Makarova, 6-3, 6-0, în turul 2 la Doha. Simona câștigă spectaculos primul meci după finala de la Melbourne

Miercuri, Simona a oferit o altă demonstrație de tenis, după ce a învins-o spectaculos, cu scrul de 6-3, 6-0, pe oponenta ei din turul doi, Ekaterina Makarova. Chiar dacă au fost momente în care jucătoarea din Rusia părea că se repune pe picioare și este pe punctul de a reveni în joc, jucătoarea noastră nu a slăbit-o niciun moment.

Cum poate reveni Simona Halep pe locul 1, fără să câștige turneul

Efortul Simonei Halep a fost răsplătit cu o nouă frumoasă victorie, care o aduce mai aproape cu un pas de recâștigarea locului 1 în clasamentul mondial feminin. De altfel, acest lucru se poate întâmpla chiar în zilele următoare. Difereța dintre Halep și rivala ei, Wozniacki, în fața căreia a pierdut finala de la Australian Open, este de numai 349 de puncte. Însă jucătoarea daneză a câștigat anul trecut turneul de la Doha și are de apărat multe puncte, în timp ce Halep nu a participat în 2017 la această competiție. Astfel, Simona Halep trebuie să ajungă cel puțin până în sferturile turneului și să aibă cel puțin o victorie în fața lui Wozniacki, pentru a o depăși din nou in clasamentul WTA.

Prima reacție a Simonei Halep, după victoria de la Doha: „Nu sunt chiar într-o stare perfectă, dar am încredere că va fi bine”

„Mi-a plăcut meciul, m-am bucurat de el. Am resimţit uşoare dureri, dar mă bucur că am revenit aici, că am jucat în faţa voastră şi că am reuşit să câştig. Nu sunt chiar într-o stare perfectă, dar am încredere că va fi bine şi în meciurile următoare. Mă bucur că am făcut un turneu bun în Australia, dar îmi pare rău că nu am câştigat. Am câştigat aici, la Doha, în 2014, şi la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am câştigat. E minunat să am atâţia suporteri. Îmi face plăcere să joc aici în faţa voastră şi vă mulţumesc din nou!”, a declarat Simona Halep, ieri, după victoria spectaculoasă în fața Makarovei.

Miercuri a fost o zi istorică pentru tenisul din România. Patru jucătoare românce s-au calificat în optimi la Doha, o competiție de Premier 5: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi Mihaela Buzărnescu.

Programul româncelor în sferturi la Doha. Când joacă Simona, Monica, Sorana și Mihaela

Simona Halep nu se bazează la acest turneu pe sfaturile antrenorului principal, australianul Darren Cahill, aflat momentan în concediu. Halep este însoțită la Doha de Andrei Pavel. Cahill o va însoți pe Simona la Indian Wells (7-18 martie) și Miami (20-31 martie).

