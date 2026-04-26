Handbal feminin: CSM Bucureşti, calificare senzaţională după 8 ani la Turneul F4 al Ligii Campionilor

Campioana CSM Bucureşti a învins la scor duminică, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 37-27 (19-14), în manşa retur din sferturile Ligii Campionilor şi este a treia echipă calificată la Turneul Final Four. Au mai obţinut calificarea Gyor ETO şi Metz Handball, iar pentru ultimul loc luptă, tot duminică, formaţia Gloria Bistriţa, în deplasare, cu Brest Bretagne Handball.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Maslova 5, Pintea 5, pentru CSM Bucureşti, respectiv Hansson 6, Reistad 6, pentru Team Esbjerg, într-o atmosferă electrizantă creată de cei 5.000 de fani. CSM a condus în permanenţă, după un debut cu 6-0, şi s-a impus la scor în faţa formaţiei daneze, care o eliminase anterior de trei ori din cursa pentru Turneul Final Four. 

În tribune s-au aflat şi fostul căpitan al CSM Cristina Neagu, alături de Emilie Arntzen, care a jucat şi ea pentru campioana României. Şi Per Johansson, fost antrenor la CSM şi în prezent la Gyor ETO, a asistat la meci, luând notiţe.

În manşa tur, echipa daneză s-a impus cu scorul de 26-25.

Tot duminică, Gloria Bistriţa va juca returul cu Brest (35-36 în tur).

Campioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B. Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Gloria Bistriţa s-a calificat în premieră în sferturile Ligii Campionilor, după ce a eliminat în optimi echipa Ikast (35-34, 37-28).

Primele echipe calificate la Turneul F4 sunt Gyor ETO (36-28 şi 40-25 cu Odense) şi Metz Handball (31-31 şi 31-28 cu FTC Budapesta).

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie, iar tragerea la sorţi a semifinalelor va avea loc luni.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Editor : Sebastian Eduard

