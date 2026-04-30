Live TV

Ciprian Ciucu îi consultă pe bucureșteni despre soarta CSM-ului: E în Final Four, suntem mândri, dar ne costă

Data publicării:
jucatoarele de la csm se bucura dupa victorie
Foto: CSM București
Din articol
„De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine?” „Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante?” EFH Champions League, Final Four. CSM București a câștigat trofeul în 2016

CSM București va evolua în Final Four-ul EFH Champions League, alături de Gyor, Mets și Brest, la Budapesta.  Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a deschis un subiect sensibil, legat de viitorul acestei grupări, în special cel legat de bugetul pe care-l consumă echipa de handbal, față de alte secții ale aceleiași entități, scrie digisport.ro.

„CSM, dacă nu mă înșel, va avea un buget de aproximativ 60 de milioane de lei. O parte, undeva la 10-15 milioane de lei, sunt datorii din trecut.

Așa l-am luat, cu datorii. Per ansamblu, e mai mic bugetul. Și am mai făcut ceva. Am pus o linie bugetară pentru a construi o sală de sport, din aceea, pe model de hală. Se lucrează la proiect.

CSM are cheltuieli foarte mari cu închirierea de la privați. Problema mea cu CSM-ul e alta. Poate vom avea o dezbatere în București, cu consilierii generali și cu bucureștenii, în care să definim ce facem cu CSM-ul.

Eu nu știu ce e CSM. E un club de performanță ca Steaua, Rapid sau Dinamo? Sau e un club pentru sportul de masă? M-am uitat la echipa de handbal feminin, care are rezultate și merită felicitări.

Dar în mare proporție are în componență jucătoare străine”, a spus Ciprian Ciucu, primul general al Bucureștiului, într-o conferință de presă, organizată joi.

„De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine?

Edilul Capitalei are o problemă cu numărul de jucătoare străine care au făcut parte, în ultimii ani, din lotul Tigroaicelor”.

„De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane?

Susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România? Încă nu am un răspuns. Dacă vrei performanță, trebuie să dai bani.

I-am cerut președintelui să echilibreze situația și să avem mai multe contracte cu jucătoare din țară, ca să ajutăm handbalul românesc. Eu nu am definită misiunea CSM. Vrem să fie un club de performanță și ne asumăm bugete mai mari pentru sporturile de echipă?

„Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante?”

Vrem să jucăm la nivel european? Atunci să-l definim ca atare, dar la stat e mai greu. Sau facem mai multe secții și ne concentrăm să atragem copiii la sporturile de masă. Trebuie să decidem împreună ce facem cu CSM-ul”, a mai spus primarul.

Ciprian Ciucu a mai spus că nu înțelege ce se vrea cu CSM București, care ar fi viziunea corectă de viitor a clubului și cere sprijinul bucureștenilor pentru a se decide ce va urma pentru bucureștence.

„Am fost mândri de Cristina Neagu, nu? E și normal. Dar avea salariu… E și normal să fie așa.

Dacă vrei performanță trebuie să recompensezi sportivul. Vom avea o dezbatere la nivel de București. Ce vrem cu CSM-ul? Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante?

Eu încă nu am o viziune. Și nu vreau să fie viziunea mea. Vreau să fie viziunea orașului. Trebuie să decidem împreună. Uite, CSM București e în Final Four la handbal. E foarte tare! Suntem mândri? Suntem. Dar ne costă”, a mai spus Ciucu.

EFH Champions League, Final Four. CSM București a câștigat trofeul în 2016

CSM București a obținut singurul trofeu al EFH Champions League în sezonul 20152016, după o finală epică cu Gyor. A fost meciul de referință al suedezei Isabelle Gulden (15 goluri). Bucureștencele s-au impus după executarea loviturilor de departajare (22-22 după 60 de minute, 3-3 în prelungiri, 4-1 la 7 metri).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

