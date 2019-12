Cristina Neagu: La mulți ani, români! Sper că v-am făcut un cadou frumos de Ziua Națională

Cristina Neagu a fost desemnată jucătoarea meciului România – Senegal, de la Campionatul Mondial de handbal, dar nu se entuziasmează de prestația ei. Deși a marcat de 13 ori în poarta Senegalului, Neagu este mulțumită, mai mult, de jocul colectiv, potrivit Mediafax.

Cea mai bună handbalistă a României nu a uitat nici de Ziua Națională. Le-a transmis un mesaj special românilor, tocmai din Japonia: ”La mulți ani, români! La mulți ani, România! Și sper că v-am făcut un cadou frumos de Ziua Națională.” .

„Ne așteptam să fie un meci foarte greu. Din punct de vedere psihic era foarte important să ne revenim. Nu e ușor să treci peste un meci ca cel cu Spania. Ieri, Senegal a jucat foarte bine cu Muntenegru. Sunt fericită că am câștigat un meci de luptă. Destul de rar am pierdut de Ziua Națională a României și sunt foarte bucuroasă.

Nu contează cele 13 goluri, contează că am învins azi. Eu voi da tot ce am mai bun atâta timp cât sunt pe teren. Momentan îmi lipsește pregătirea, dar mă bucur că am putut să le ajut pe fete. Pentru noi important e să câștigăm următorul meci.” , a mai punctat Cristina Neagu la finalul jocului.

România a învins naționala statului Senegal (scor 29-24), iar acum se pregătește pentru un duel, teoretic, facil cu reprezentativa Kazakhstanului. Partida este programată marți, de la ora 12:00. Clasamentul grupei, AICI.

