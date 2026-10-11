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CS Gloria Bistriţa și CSM București, victorii în Liga Campionilor

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Foto: Facebook / Gloria Bistrița
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CS Gloria Bistriţa a învins duminică echipa daneză Nykoebing Falster Handbold, cu scorul de 38-35 (19-15), în deplasare, în Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Și CSM București a obținut o victorie, învingând-o pe Esbjerg, scor 34-31.

CS Gloria Bistriţa, campioana României, a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului şi a câştigat fără emoţii.

Pentru Gloria au înscris Johanna Reichert 9 goluri, Danila Patricia So Delgado Pinto 8, Lorena Gabriela Ostase 6, Nina Engel 3, Larissa Nusser 3, Yaroslava Burlachenko 2, Asuka Fujita 2, Veronika Kafka Mala 2, Evelina Maria Louise Eriksson (portar) 1, Lara Gonzalez Ortega 1, Sonia Mariana Seraficeanu 1, potrivit Agerpres.

Evelina Maria Louise Eriksson a avut 10 intervenţii (23,81%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Mia Solberg Svele 8, Clara Lerby 8, Alberte Hovgaard-Hansen 7, Isabelle Kayla Ryden 4, Kristina Kristiansen 4, Stine Eiberg Joergensen 1, Marita Mortensen 1, Maja Magnussen 1, Nanna Hinnerfeldt Andersen 1.

Anne Christine Bossen a reuşit 7 intervenţii (25%), iar Andrea Noerklit Joergensen a apărat un şut (6,67%).

Sâmbătă, Gyori Audi ETO KC a remizat cu Metz Handball, 34-34, iar duminică, HSG Blomberg-Lippe a pierdut acasă cu Odense Handbold, cu 18-35, iar Storhamar Handball Elite a dispus cu 33-25 de Podravka Koprivnica.

Gloria va juca următorul meci pe 17 octombrie, acasă, cu Storhamar Handball Elite.

Clasament

1. Metz Handball 9 puncte
2. Gyori Audi ETO KC 9
3. Storhamar Handball Elite 6
4. Odense Handbold 5
5. Gloria Bistriţa 6
6. Nykoebing Falster Handbold 3
7. Podravka 2
8. HSG Blomberg-Lippe 0

Editor : B.P.

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