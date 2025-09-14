CSM Bucureşti a învins Ferencvaros și a bifat prima victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor

Campioana CSM Bucureşti a obţinut duminică, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 31-28 (12-14), cu Ferencvaros. Omoregie a marcat 8 goluri pentru campioana României.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 8 goluri, Friis 6, Ostergaard 4, pentru CSM, respectiv Vogel 7, Dmitrieva 6, Klujber 6, pentru echipa ungară.

După eșecul dramatic din prima etapă, cu Ikast, scor 27-28, CSM București a avut parte de un nou meci pe „muchie de cuțit”.

În sala Dinamo, jucătoarele lui Adi Vasile au fost conduse pe aproape întreaga durată a partidei, dar au revenit pe final și au reușit să câștige. Deși CSM a fost condusă la 4 goluri diferență în meci, campioana României a întors scorul, iar în minutul 51, „Tigroaicele” au trecut în avantaj.

Omoregie și Friis au marcat pe bandă rulantă, iar CSM s-a impus cu 31-28, bifând primele puncte în grupa B, relatează Digi Sport.

Celelalte rezultate întregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 şi Odense Handbold – Ikast Handbold 35-28.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naţionale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franţa, în 18 şi 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, CSM Bucureşti va juca în deplasare, cu Brest Bretagne Handball, în 27 septembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

