Live TV

CSM Bucureşti, a patra victorie din Liga Campionilor, în ultimul meci din 2025

Data publicării:
faza de joc din meciul lui csm bucuresti
Foto: CSM București / Facebook

Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an.

În etapa a VIII-a se vor mai disputa partidele dintre HC Podravka – Ikast, FTC Budapesta - Brest Bretagne Handball şi Odense – Krim Ljubljana.

După opt etape, CSM Bucureşti adună 8 puncte, informează News.ro.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.

CSM Bucureşti va juca meciul următor abia în 11 ianuarie 2026, în deplasare, cu Odense. Liga Campionilor se întrerupe pentru disputarea Campionatului Mondial.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Digi Sport
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru...
volodimir zelenski la birou
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma...
fetita
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de...
Ultimele știri
Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății”
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
max dowman in meci
La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
csm bucuresti profimedia
CSM Bucureşti a învins Ferencvaros și a bifat prima victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor
jucatoarele de la gloria bistrita se bucura
Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen
Ucraina victorie
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Partenerii noștri
Pe Roz
Kelly Osbourne, devastată după moartea tatălui său: „Am dormit cu mama două luni. Nu știu cum să trăiesc fără...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
O nouă schimbare se pregătește pentru sticlele PET reciclabile: după capacele atașate, acum se dorește ca...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi Sport
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al...
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston a reacționat după ce actrița și-a confirmat noua relație. Gestul făcut de...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei?
Digi FM
Richard Gere, după ce s-a mutat în Spania de dragul soției: "Ea e foarte fericită acolo, așa că e cel mai...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Robert Pattinson, adevărul despre filmările pentru „Dune: Part Three”: „Era atât de cald încât creierul meu...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA