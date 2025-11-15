CSM Bucureşti, a patra victorie din Liga Campionilor, în ultimul meci din 2025

Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an.

În etapa a VIII-a se vor mai disputa partidele dintre HC Podravka – Ikast, FTC Budapesta - Brest Bretagne Handball şi Odense – Krim Ljubljana.

După opt etape, CSM Bucureşti adună 8 puncte, informează News.ro.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.

CSM Bucureşti va juca meciul următor abia în 11 ianuarie 2026, în deplasare, cu Odense. Liga Campionilor se întrerupe pentru disputarea Campionatului Mondial.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

