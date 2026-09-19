CSM Bucureşti, eşec cu Borussia Dortmund după ce a condus cu 9 goluri în grupa A a Ligii Campionilor

Vicecampioana CSM Bucureşti a pierdut într-o manieră incredibilă sâmbătă, în deplasare, cu formaţia Borussia Dortmund, scor 32-35 (20-13), în al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. CSM a condus şi la 9 goluri, iar la pauză avea 7 avans.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Thomaier 7 goluri, Freriks 6, pentru gazde, respectiv Friis 6, Maslova 6, Pintea 6, pentru CSM Bucureşti, care a jucat o repriză secundă extrem de slabă, fiind condusă în permanenţă din minutul 51 şi după ce la pauză avea şapte goluri avans, relatează News.ro.

În celelalte meciuri din runda a treia Sola HK – FTC Budapesta, Krim – Team Esbjerg şi Buducnost - Brest Brest Bretagne Handball.

În primele două etape, CSM Bucureşti a învins Krim Ljubljana 37-29 şi Buducnost 36-26, astfel că are 6 puncte în clasament.

În etapa a IV-a, vicecampioana României tot în deplasare, cu FTC Budapesta (3 octombrie). Următorul program: CSM – Team Esbjerg (11 octombrie), CSM – Solva HK (18 octombrie), Brest Bretagne Handball – CSM (7 şi 15 noiembrie).

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa, care întâlneşte duminică, pe teren propriu, pe Odense. Până la finalul anului, programul meciurilor pentru Gloria este: Gyor – Gloria (3 octombrie), Nykobing Falster Handbold – Gloria (10 octombrie), Gloria - Storhamar Handball Elite (17 octombrie), Gloria – Podravka (8 şi 14 noiembrie).

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

Editor : Liviu Cojan