CSM Bucureşti, eşec pe teren propriu cu ultima clasată în grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin, Sola HK

Vicecampioana CSM Bucureşti a pierdut lamentabil duminică, pe teren propriu, cu formaţia norvegiană Sola HK, scor 22-30 (11-14), în etapa a VI-a din grupa A a Ligii Campionilor. Pentru Sola HK a fost prima victorie în grupă.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Friis 7 goluri, Dmitrieva 4, Brnovic 3, Maslova 3, pentru CSM Bucureşti, respectiv Herrem 5, Brandbu 4, Gudmestad 4, Gronstad 4, pentru Sola HK.

În celelalte meciuri din runda a şasea: FTC Budapesta – Borussia Dortmund 39-25, Team Esbjerg – Brest 35-26 şi Krim – Buducnost 24-23.

După şase etape etape, FTC Budapesta este lider neînvins 12 puncte, urmată de Team Esbjerg 10, Brest 8, CSM Bucureşti 6, Borussia 6, Sola HK 2, Buducnost 2, Krim 2.

În primele etape, CSM Bucureşti a obţinut rezultatele: 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost 36-26, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta, 34-31 cu Team Esbjerg.

Următorul program pentru vicecampioana României aduce dubla cu Brest Bretagne Handball, în 7 şi 15 noiembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

Editor : Liviu Cojan