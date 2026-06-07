Live TV

CSM Bucureşti, medalie de bronz în Liga Campionilor, după finala mică cu Brest Bretagne Handball

Data publicării:
jucatoarele echipei csm bucuresti
Foto: EHF

Echipa CSM Bucureşti a obţinut, duminică, medalia de bronz la Turneul F4 al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala mică formaţia Brest Bretagne Handball, scor 32-26 (15-13). Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM Bucureşti, care a fost susţinută de peste 3.000 de fani în MVM Dome. Pentru trofeu vor juca, de la ora 19:00, deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, şi echipa Metz Handball.

Pentru CSM au marcat Omoregie 8 goluri, Brnovic 5, Pintea 5, Friis 4, Maslova 3, Jaukovic 2, Ostergaard 2, Hansen 2, Rotaru 1, iar de la Brest s-au remarcat Mairot 11, Vyakhireva 6.

În repriza secundă, CSM Bucureşti a rămas fără două jucătoare în doar cinci minute. În minutul 42, portarul Gabriela Moreschi (CSM) s-a accidentat grav la genunchiul stâng şi nu a mai putut continua partida, în care reuşise 10 parade, iar în minutul 47, interul Djurdjina Jaukovic a fost eliminată cu cartonaş roşu.

În semifinale, vicecampioana României a cedat cu Metz Handball, scor 27-32, iar Brest a fost învinsă la limită de Gyor ETO, cu 31-30.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a câştigat medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Tot duminică, în finala turneului similar U17, CSM Bucureşti – DVSC Debrecen, scor 39-41 (13-13, 33-33), după prelungiri. Maria Sprâncenatu a primit titlul de golgeter, cu 21 goluri marcate la Turneul F4.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
1
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
2
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Digi Sport
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din meciul csm bucuresti - metz
CSM Bucureşti ratează finala Ligii Campionilor după ce a fost învinsă de Metz. „Tigroaicele” vor lupta pentru medalia de bronz
Violențe
Aproape 800 de persoane au fost arestate în Franța, după victoria PSG în finala Ligii Campionilor. Un tânăr a murit noaptea trecută
liga campionilor psg arsenal
PSG a câștigat Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Finala cu Arsenal, decisă după penalty-uri
csm BUcuresti
Handbal feminin: CSM Bucureşti, calificare senzaţională după 8 ani la Turneul F4 al Ligii Campionilor
faza de joc din meciul bayern - real madrid
Arsenal Londra și Bayern Munchen s-au calificat în semifinalele Champions League. Duelurile pentru finală
Recomandările redacţiei
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel...
Bogdan Marius Chiritoiu, Preşedinte al Consiliului Concurenţei
Zece mari bănci au fost amendate cu 710 milioane de euro, pentru...
cristian paun in fata ta
Cristian Păun despre Pilonul II: „E proprietate privată; orice...
furtuna
Furtunile violente și ploile torențiale se extind în toată țara. ANM...
Ultimele știri
Trump exclude retragerea trupelor americane din Iran fără un acord de pace: „Nu consider că sunt în vreun pericol”
Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Pentagonul se teme de spionajul israelian și ridică la nivel maxim gradul de alertă: Ar fi încercat să asculte convorbirile lui Witkoff
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai ascund. Filmarea prin care au confirmat că sunt un cuplu
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Adi Rus i-a adus prima victorie lui Hagi de la revenire, însă oltenii nu uită: „Nu a fost convocat din prima...
Adevărul
Conacul din Bihor unde a fost ascunsă Coroana Ungariei, scos la vânzare. Domeniul de 6.635 mp, mai ieftin...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat: "Duhnea a băutură! L-am dat afară"
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
Destinația ascunsă din Europa care surprinde tot mai mulți turiști: sate alpine și peisaje ca în Elveția, dar...
Newsweek
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...