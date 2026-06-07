CSM Bucureşti, medalie de bronz în Liga Campionilor, după finala mică cu Brest Bretagne Handball

Echipa CSM Bucureşti a obţinut, duminică, medalia de bronz la Turneul F4 al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala mică formaţia Brest Bretagne Handball, scor 32-26 (15-13). Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM Bucureşti, care a fost susţinută de peste 3.000 de fani în MVM Dome. Pentru trofeu vor juca, de la ora 19:00, deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, şi echipa Metz Handball.

Pentru CSM au marcat Omoregie 8 goluri, Brnovic 5, Pintea 5, Friis 4, Maslova 3, Jaukovic 2, Ostergaard 2, Hansen 2, Rotaru 1, iar de la Brest s-au remarcat Mairot 11, Vyakhireva 6.

În repriza secundă, CSM Bucureşti a rămas fără două jucătoare în doar cinci minute. În minutul 42, portarul Gabriela Moreschi (CSM) s-a accidentat grav la genunchiul stâng şi nu a mai putut continua partida, în care reuşise 10 parade, iar în minutul 47, interul Djurdjina Jaukovic a fost eliminată cu cartonaş roşu.

În semifinale, vicecampioana României a cedat cu Metz Handball, scor 27-32, iar Brest a fost învinsă la limită de Gyor ETO, cu 31-30.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a câştigat medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Tot duminică, în finala turneului similar U17, CSM Bucureşti – DVSC Debrecen, scor 39-41 (13-13, 33-33), după prelungiri. Maria Sprâncenatu a primit titlul de golgeter, cu 21 goluri marcate la Turneul F4.

Editor : Liviu Cojan