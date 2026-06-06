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CSM Bucureşti ratează finala Ligii Campionilor după ce a fost învinsă de Metz. „Tigroaicele” vor lupta pentru medalia de bronz

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faza de joc din meciul csm bucuresti - metz
Foto: EHF

Echipa CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în semifinalele Turneului F4 de la Budapesta, de formaţia Metz Handball, scor 32-27 (17-13), şi a ratat finala Ligii Campionilor. CSM va juca pentru medalia de bronz, la fel ca în 2018. Adversară va fi învinsa din a doua semifinală, între Gyor ETO – Brest Bretagne Handball.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 7 goluri, Ostergaard 4, Omoregie 3, Pintea 3, pentru CSM Bucureşti, respectiv Boutktit 8, Valentini 7, pentru Metz, care va juca în premieră în finala Ligii Campionilor, relatează News.ro. 

A doua semifinală este programată de la ora 19.00.

Duminică, de la ora 16.00, va avea loc finala pentru medalia de bronz, iar de la ora 19.00, finala pentru trofeul sezonului 2026.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Vicecampioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B.

Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Editor : Liviu Cojan

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