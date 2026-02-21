Live TV

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor

Data actualizării: Data publicării:
jucatoare de la csm bucuresti se bucura dupa victorie
CSM Bucureşti a încheiat grupa cu opt victorii consecutive.

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 33-24 (15-7), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în ultimul meci din Grupa B.

„Tigroaicele” au fost ajutate pentru a încheia pe locul secund şi de victoria obţinută de FTC-Rail Cargo Hungaria în deplasare cu Odense Handbold, 30-28, ambele contracandidate la calificarea directă în sferturi, relatează Agerpres.

CSMB a avut un debut mai dificil de meci, dar după zece minute a preluat controlul şi la pauză avea deja opt goluri avans pe tabelă. Campioana României a câştigat fără emoţii, după ce a avut şi zece goluri avans în partea secundă.

Pentru echipa antrenată de Bojana Popovic au marcat Valeria Maslova 7 goluri, Elizabeth Omoregie 5, Anne Mette Hansen 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Trine Jensen Oestergaard 3, Tatjana Brnovic 3, Crina Elena Pintea 3, Inger Smits 2, Djurdjina Jaukovic 2, Alexandra Szoke 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 13 intervenţii (36,11%).

Golurile echipei oaspete au fost reuşite de Julie Mathiesen Scaglione 7 goluri, Stine Ruscetta Skogrand 4, Line Mai Norgaard Hougaard 4, Jamina Roberts 3, Emilie Hegh Arntzen 1, Cecilie Hojgaard Brandt 1, Emma Filippa Lindqvist 1, Ane Cecilie Hoegseth 1, Lina Thorstein Luetzhoft 1, Lois Joelle van Vliet 1.

Filippa Idehn a reuşit 6 intervenţii (22,22%), iar Amalie Milling, 4 (25%).

În celelalte meciuri ale grupei, tot sâmbătă, Odense Handbold a pierdut acasă cu FTC-Rail Cargo Hungaria, scor 28-30, Sola HK a trecut de Podravka Koprivnica cu 33-24, iar Krim Otp Group Mercator Ljubljana a cedat acasă cu Brest Bretagne Handball, 25-37.

CSM Bucureşti a încheiat grupa cu opt victorii consecutive, care au dus-o în cele din urmă în primele două echipe.

Clasament final

1. Brest Bretagne Handball 22 puncte
2. CSM Bucureşti 20 (avantaj în meciurile directe)
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 20
3. Odense Handbold 19
5. Ikast Handbold 16
6. Podravka 7
7. Krim Otp Group Mercator 5
8. Sola HK 3

Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca baraje pentru accederea în sferturi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
zelenski-scaled
2
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
3
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
Vladimir Putin
4
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în...
grindeanu
5
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa...
Fosta iubită a lui Ronaldo n-a stat pe gânduri, după ce a primit "o groază de bani" să spună totul
Digi Sport
Fosta iubită a lui Ronaldo n-a stat pe gânduri, după ce a primit "o groază de bani" să spună totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristi Chivu
Care sunt meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pe cine va înfrunta Interul lui Cristi Chivu
Sacha Baron COHEN, postava Borat, herec, gesto
Trei belgieni, costumați ca celebrul personaj Borat la un meci de fotbal, au fost condamnați la închisoare în Kazahstan
csm bucuresti
CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor. Gloria Bistriţa, învinsă de Team Esbjerg
nationala romaniei de handbal feminin foto ihf
România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin
team-cro
România, a doua victorie la CM 2025 de handbal feminin. A învins Japonia şi s-a calificat în grupele principale
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete in studioul digi24
Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de...
Russia'S President Putin At Christmas Service Outside Moscow
„Colonialism spiritual” și putere soft: Rusia folosește crucile în...
Marius Lazurca
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială”...
Ultimele știri
Dominic Fritz e nemulțumit de viteza și „profunzimea” reformelor Coaliției: „PSD a jucat un rol foarte interesant”
Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații
Rogobete, despre cazul doctorului atacat în Borșa: „E penibil să iasă ministrul Sănătății să roage oamenii să nu agreseze medicii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României
Adevărul
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat...
Playtech
Când se opresc ninsorile: Stratul de zăpadă va fi de 50 de centimetri în Capitală
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Reacția lui Alexandru Țiriac, după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea
Pro FM
Prima soție a lui Julio Iglesias, întristată de acuzațiile de hărțuire care i se aduc artistului: E incapabil...
Film Now
Dezvăluiri despre "Tăcerea mieilor", la 35 de ani de la lansarea filmului care a speriat Hollywood-ul
Adevarul
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează...
Newsweek
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
Digi FM
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Regizoarea "Wuthering Heights" își apără filmul, considerat de mulți controversat: "Trebuie să iei decizii...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...