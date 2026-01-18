Live TV

CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor

Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana.

Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Jaukovic 6 goluri, Omoregie 6, Pintea 4, Maslova 4, pentru CSM Bucureşti, respectiv Abina 4, Horacek 4, Zaadi 3, pentru Krim.

În etapa a IX-a s-au mai jucat meciurile Sola HK – Odense 25-40 şi Brest – Ikast 35-37, iar ultima dispută este între FTC Budapesta – HC Podravka, notează News.ro.

După 10 etape, Brest continuă să fie lider, cu 16 puncte. CSM Bucureşti are 12 puncte, temporar pe locul 3.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 şi 33-24 cu Odense, 38-30 şi 34-31 cu Sola HK.

Următorul meci pentru campioana României va fi în 24 ianuarie, în deplasare, cu HC Podravka.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

