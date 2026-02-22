Gloria Bistriţa a câştigat în Norvegia și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

CS Gloria Bistriţa a învins echipa norvegiană Storhamar Handbal Elite, cu scorul de 34-30 (14-12), duminică, la Hamar, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria avea asigurat locul al patrulea în grupă indiferent de rezultat, iar în play-off va înfrunta echipa daneză Ikast Handbold, relatează Agerpres.

Scandinavele au dominat cea mai mare parte a primei reprize, dar Gloria a controlat ultimele cinci minute şi a intrat la pauză în avantaj, 14-12. Echipa pregătită de Carlos Viver s-a impus în cele din urmă fără emoţii, după ce s-a desprins în ultimul sfert de oră.

Golurile echipei bistriţene au fost reuşite de Larissa Nusser 7, Angela Ştefania Stoica 7, Matilda Sofia Forsberg 5, Lorena Gabriela Ostase 3, Monika Kobylinska 2, Cristina Laslo 2, Bianca Maria Bazaliu 2, Kaba Gassama Cissokho 2, Eva Kerekes 2, Yaroslava Burlachenko 1, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 1.

Renata Lais De Arruda a totalizat 16 intervenţii (39,02%), iar Ana Maria Perseca a apărat un şut (16,67%).

Pentru Storhamar au înscris Anniken Obaidli 8 goluri, Veronika Mala 6, Oda Cathrine Lunne Mastad 4, Malin Larsen Aune 3, Mathilde Rivas-Toft 3, Kjerstin Boge Solas 3, Pernille Brandenborg 2, Elise Skinnehaugen 1.

Eli Marie Raasok a avut 8 intervenţii (22,86%).

În alt meci din grupă, tot duminică, DVSC Schaeffler a învins-o pe OTP Group Buducnost Podgorica cu 32-30. Duminică au loc şi partidele Metz Handball - Team Esbjerg şi Gyori Audi ETO KC - BV Borussia Dortmund.

Clasament

1. Gyori Audi ETO KC 22 puncte (13 jocuri)

2. Metz Handball 22 (13)

3. Team Esbjerg 19 (13)

4. Gloria Bistriţa 16 (14)

5. DVSC Schaeffler 12 (14)

6. BV Borussia Dortmund 8 (13)

7. Storhamar Handball Elite 6 (14)

8. OTP Group Buducnost 3 (14)

Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca baraje pentru accederea în sferturi.

Editor : Liviu Cojan