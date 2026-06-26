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Handbal feminin. CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa şi-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor

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joc de handbal
Foto: Profimedia
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Echipele CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa şi-au aflat, vineri, adversarele din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin.

„Tigroaicele” vor evolua în Grupa A, unde le aşteaptă şapte confruntări de cel mai înalt nivel.

În cel de-al 12-lea sezon consecutiv în cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa, vicecampioana CSM Bucureşti va înfrunta:

  • Team Esbjerg
  • FTC-Toyota Kovacs
  • Brest Bretagne Handball
  • RK Krim OTP Group Mercator
  • BV Borussia Dortmund
  • Sola HK
  • OTP Group Buducnost

Grupa A reuneşte formaţii cu tradiţie şi experienţă în cupele europene, promiţând un sezon spectaculos încă din primele etape. Pentru CSM Bucureşti, obiectivul rămâne acelaşi: un parcurs cât mai lung în competiţie şi calificarea în fazele eliminatorii.

„Ne aşteaptă o grupă foarte puternică, aşa cum ne-am obişnuit în EHF Champions League. Vom întâlni echipe cu experienţă şi valoare, precum Team Esbjerg, FTC sau Brest Bretagne Handball, fiecare capabilă să creeze probleme oricărui adversar. Respectăm toate echipele din grupă, însă avem încredere în lotul nostru, care deşi este un lot nou, avem încredere în echipa noastră. Ştim că fiecare meci va fi o provocare, iar calificarea se va decide prin constanţă, concentrare şi multă muncă. Suntem nerăbdători să începem noul sezon şi sperăm să oferim suporterilor noştri multe motive de bucurie. Cu sprijinul lor, sunt convinsă că vom avea forţa de a lupta pentru fiecare punct şi de a ne atinge obiectivele", a declarat team managerul CSM Bucureşti, Aurelia Brădeanu.

După un sezon precedent în care echipa a demonstrat încă o dată că se numără printre elitele handbalului european, noua campanie reprezintă o nouă oportunitate de a scrie istorie alături de suporterii alb-albaştri.

Campioana CS Gloria Bistriţa îşi începe aventura în EHF Champions League 2026/2027 în Grupa B, alături de unele dintre cele mai puternice cluburi ale continentului.

  • Adversarele vor fi:
  • Metz (Franţa)
  • Gyor (Ungaria)
  • Odense (Danemarca)
  • Podravka (Croaţia)
  • Storhamar (Norvegia)
  • Blomberg-Lippe (Germania)
  • Nykobing (Danemarca)

„Un nou sezon, noi provocări şi meciuri de cel mai înalt nivel, ne aşteaptă!

Debutul în competiţie este programat în weekendul 5-6 septembrie.

Suntem pregătiţi să reprezentăm cu mândrie Bistriţa şi România pe cea mai importantă scenă a handbalului european. Împreună, scriem un nou capitol din povestea Gloriei!”, notează Gloria Bistriţa pe Facebook.

Zilele oficiale de meci sunt din nou sâmbăta şi duminica, iar faza grupelor din Liga Campionilor EHF la feminin 2026/27 începe în weekendul din 5/6 septembrie 2026.

Editor : Liviu Cojan

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