Handbalista Mădălina Zamfirescu: E o diferenţă de doar 30 de minute între ruşinea ţării și mândria ţării

Mădălina Zamfirescu, componentă a echipei naționale de handbal feminin a României, a vorbit despre performanța înregistrată de tricolore la Campionatul Mondial din Japonia, dar și despre cât de mică poate fi diferența între „rușinea țării” și „mândria țării”, relatează Mediafax.

Zamfirescu spune că e convinsă că puțini oameni au reușit să mai privească și repriza secundă a meciului cu Ungaria, câștigat dramatic, scor 28-27. Ea a lăsat de înțeles că naționala României ar fi fost considerată „rușinea țării” dacă nu reușea să întoarcă rezultatul de la pauză (10-16) și să se califice în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia.

„Ne bucurăm foarte mult că lucrurile au ieşit exact cum ne-am dorit. După cum aţi văzut, este o diferenţă de doar 30 de minute între ruşinea ţării și mândria ţării. Nu vreau să dau în nimeni, dar sunt absolut convinsă că au fost foarte puţini oameni care au rezistat să se uite şi la repriza a doua. Nu am vrut să demonstrăm nimic nimănui, ci doar nouă că putem şi chiar sunt mândră că am reuşit să întoarcem”, a spus Zamfirescu, pentru gsp.ro.

Jucătoarea de la CSM Râmnicu Vâlcea a explicat și ce s-a întâmplat în prima repriză a meciului cu Ungaria, când adversarele au condus chiar și la șapte goluri: „Presiunea ne-am pus-o noi singure, în primul rând. Da, a fost presiune, am resimţit-o pentru că era un meci decisiv în privinţa calificării. Cred că din cauza acestei presiune fantastice am intrat atât de timorate în prima repriză, în care am fost conduse şi Ungaria s-a desprins. Am făcut greşeli, dar am strâns rândurile în partea a doua, a fost fantastic ce am reuşit”.

Echipa naţională a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, vineri, după ce a învins dramatic Ungaria, scor 28-27. În această fază, tricolorele vor înfrunta Rusia, Suedia şi Japonia în zilele de duminică, marţi, respectiv miercuri.