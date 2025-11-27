Live TV

România a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele au învins Croația

Data publicării:
faza de joc din meciul romania croatia
Foto: Profimedia

Naţionala României a debutat cu o victorie în Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, 33-24 (13-12) cu Croaţia, joi seara, în Ahoy Arena din Rotterdam.

Tricolorele s-au dezlănţuit după pauză, după o primă repriză echilibrată, câştigând fără emoţii.

Sorina-Maria Grozav a marcat 7 goluri, Lorena-Gabriela Ostase 5, Ioana-Rebeca Necula 4, Andreea-Cristina Popa 3, Alisia Lorena Boiciuc 3, Sonia-Mariana Seraficeanu 3, Cristina Laslo 2, Elena Roşu 2, Eva Kerekes 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Asma Elghaoui 1.

Yuliya Dumanska a avut 13 intervenţii (41%), iar Bianca Curmenţ 2 (29%).

Pentru croate au înscris Tina Barisic 7 goluri, Sara Senvald 3, Ana Malec 2, Andrea Simara 2, Iva Bule 2, Dejana Milosavljevic (Dunărea Brăila) 1, Katarina Pavlovic 1, Veronika Babara 1, Lara Buric 1, Tena Petika 1, Katja Vukovic 1, Hannah Vuljak 1, Iva Zrilic 1.

Lucija Besen a reuşit 9 intervenţii (29%).

În celălalt meci al grupei, joi seara, Danemarca va înfrunta Japonia.

România va juca următorul meci sâmbătă, de la ora 19:00, contra Japoniei.

România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

