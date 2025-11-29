Live TV

România, a doua victorie la CM 2025 de handbal feminin. A învins Japonia şi s-a calificat în grupele principale

Foto: IHF

Naţionala României a obţinut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14). Cu două victorii la activ, tricolorele îşi asigură calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, de Ziua Naţională.

Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray, cu 7, într-o atmosferă entuziasmantă, creată de fanii tricolori.

Maniera scrupuloasă de arbitraj a fraţilor germani Thiyagarajah l-au făcut pe antrenorul Ovidiu Mihăilă să protesteze în mai multe rânduri, iar în minutul 40 a primit 2 minute eliminare, fiind nevoie ca o jucătoare să părăsească terenul.

În primul meci din grupa A, tricolorele au învins Croaţia, scor 33-24 (13-12), iar ultima dispută din grupă va avea loc luni, chiar de Ziua Naţională, cu Danemarca. Din staful echipei nordice face parte şi Bojana Popovic, care va prelua campioana CSM Bucureşti după CM.

În grupa A se mai joacă, tot sâmbătă, partida dintre Croaţia – Danemarca.

Primele trei clasate în fiecare grupă avansează în grupele principale, cu punctele adunate în partidele cu celelalte formaţii calificate. România va întâlni echipele calificate din grupa preliminară B, între 3-7 decembrie.

Turneul final se desfăşoară până în 14 decembrie, în Dortmund, Stuttgart, Trier (Germania), respectiv 's-Hertogenbosch şi Rotterdam (Olanda). Sferturile de finală vor avea loc în Dortmund şi Rotterdam, în al doilea oraş fiind programate şi fazele finale.

Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

