Victorie frumoasă pentru Gloria Bistriţa, cu Odense, în Liga Campionilor

Gloria Bistriţa a învins puternica echipă daneză Odense Handbold, cu scorul de 29-27 (15-14), duminică, în TeraPlast Arena, într-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, relatează Agerpres.

Gloria a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, iar în prima repriză a avut chiar şi cinci goluri avans (11-6), însă la pauză ecartul a fost minim, 15-14. Odense a condus în partea secundă cu 22-20, dar campioana României a gestionat bine ultimul sfert de oră şi a câştigat.

Golurile echipei antrenate de Carlos Viver au fost marcate de Johanna Reichert 7, Lorena Gabriela Ostase 5, Larissa Nusser 4, Danila Patricia So Delgado Pinto 4, Nina Engel 3, Asuka Fujita 3, Veronika Kafka Mala 2, Evelina Maria Louise Eriksson (portar) 1.

Evelina Maria Louise Eriksson a avut 14 intervenţii (35%).

Pentru oaspete au înscris Viola Charlotte Leuchter 6 goluri, Elma Halilcevic 6, Tina Abdulla 4, Helene Gigstad Fauske 3, Romee Maarschalkeweerd 3, Mie Enggrob Hoejlund 2, Nikita van der Vliet 2, Ingvild Kristiansen Bakkerud 1.

Johanna Bundsen a reuşit intervenţii (28,57%), iar Yara ten Holte a avut 2 intervenţii (22,22%).

În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Podravka Koprivnica a pierdut acasă cu Metz Handball, 24-35, iar duminică, Storhamar Handball Elite a cedat acasă cu 20-30 în meciul cu Gyori Audi ETO KC, iar Nykoebing Falster Handbold s-a impus cu 31-26 în faţa echipei HSG Blomberg-Lippe.

Metz Handball conduce cu 6 puncte, urmată de Gyori Audi ETO KC, 6 puncte, Gloria Bistriţa, 4 puncte, Odense Handbold, 3 p, Nykoebing Falster Handbold, 3 p, Storhamar Handball Elite, 2, HSG Blomberg-Lippe, 0 p, Podravka, 0 p.

În etapa a patra, Gloria va juca în deplasare cu Gyori Audi ETO KC, pe 3 octombrie.

Vicecampioana CSM Bucureşti a pierdut într-o manieră incredibilă sâmbătă, în deplasare, cu formaţia Borussia Dortmund, scor 32-35 (20-13), în al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. CSM a condus şi la 9 goluri, iar la pauză avea 7 avans.

Editor : Liviu Cojan