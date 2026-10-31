Harry Kane, dezvăluiri despre seara în care a câștigat Balonul de Aur: „Inima îmi bătea foarte repede. Eram complet copleșit”

Câștigarea Balonului de Aur 2026 a fost un moment copleșitor pentru Harry Kane. Atacantul englez a povestit, într-un interviu acordat revistei France Football, ce a simțit în clipele de dinaintea anunțării câștigătorului, dar și cum a reacționat când Ronaldo Nazario i-a rostit numele la gala organizată la Londra, potrivit News.ro.

„Eram nervos. Chiar eram. Inima îmi bătea foarte repede. Este cu totul altfel decât stresul pe care îl simți înaintea unui meci important, când știi că poți influența rezultatul jucând bine sau marcând. În acel moment, trebuia pur și simplu să aștept clipa potrivită”, a mărturisit Kane.

Atacantul lui Bayern München a povestit că emoțiile au atins punctul culminant în momentul în care și-a auzit numele.

„Când mi-a rostit numele, toate emoțiile m-au copleșit deodată: ușurarea, fericirea… Nu știam prea bine cum să reacționez. Eram complet copleșit. Nu mai trăisem niciodată așa ceva”, a povestit fotbalistul.

Kane a vorbit și despre mesajele de încurajare primite înaintea ceremoniei, care i-au arătat cât de multă lume îi susținea candidatura.

„Toți îmi spuneau că meritam acest lucru și îmi urau noroc. Asta mi-a dat aproape și mai multă dorință de a câștiga, pentru că îmi dădeam seama de tot sprijinul de care beneficiam”, a explicat englezul.

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 în fața lui Kylian Mbappé și Lamine Yamal, după un sezon remarcabil atât la nivel individual, cât și alături de echipa sa.

Căpitanul naționalei Angliei, în vârstă de 33 de ani, a avut cifre impresionante: 73 de goluri în 65 de meciuri. În plus, alături de Bayern München, a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Germaniei, iar cu naționala Angliei a încheiat Cupa Mondială pe locul al treilea.

Kane este primul jucător din Anglia care câștigă Balonul de Aur după 25 de ani, precedentul fiind Michael Owen, premiat în 2001.

El devine astfel al cincilea englez din istorie care primește trofeul, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

La primirea trofeului, Kane a recunoscut că momentul a fost cu atât mai special datorită locului în care a avut loc ceremonia.

„Aproape că nu-mi găsesc cuvintele. Faptul că mă aflu aici, la Londra, a făcut ca acest moment să fie cu atât mai special. A fost un semn bun pentru mine în această seară. Mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Îmi imaginez că a fost greu anul acesta. În sală se află în această seară câțiva jucători de talie mondială. Felicitări tuturor câștigătorilor și nominalizaților din această seară și pentru ceea ce se poate realiza cu adevărat prin determinare și muncă asiduă”, a declarat Harry Kane.

Editor : A.P.