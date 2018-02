Imaginile cu patinatoarea care se bucură pentru uriașa performanță pe care o reușise au făcut înconjurul lumii. Mirai Nagasu este a treia patinatoare din istorie, după japonezele Midori Ito și Mao Asada, care a reușit o astfel de săritură. Triplu axel este foarte dificil de executat, deoarece trebuie realizat cu fața spre direcția de mers și presupune trei rotiri și jumătate, aterizarea fiind și ea problematică.

În euforia inițială, un detaliu a scăpat ințial întregii planete. În imaginile surprinse în timpul numărului, fotografii au suprins și ceea ce părea a fi un tatuaj imens pe coapsa sportivei. Părea că aceasta și-a tatuat ”SUA” pe picior. Cel puțin aceasta a fost concluzia unor internauți, care au și lăudat-o pentru îndrăzneața alegere:

I like that Mirai Nagasu has a leg tattoo. Really let's you know she's not nearly as prim and proper as her tastefully sequined outfit would have you believe.