Înot: David Popovici a câştigat un nou titlu naţional, la 100 m liber

profimedia-1026500014
David Popovici Foto: Profimedia

Campionul olimpic, mondial şi european David Popovici (CS Dinamo) a câştigat titlul în proba de 100 m liber, sâmbătă, la Campionatele Naţionale de înot, găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 52/100, fiind urmat de doi înotători de la CSM Constanţa, Patrick Sebastian Dinu, la 48 sec 01/100, şi Eric Ştefan Andrieş, la 49 sec 58/100.

Acesta a fost al patrulea titlu obţinut de Popovici la această ediţie a Naţionalelor, după cele de la 50 m liber, 200 m liber şi ştafeta masculină 4x100 m liber.

CS Dinamo a obţinut sâmbătă încă trei titluri, prin Daria Asaftei (100 m bras), Irina Ana Preda (100 m liber) şi Denis Laurean Popescu (50 m spate).

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
Nicusor Dan
4
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
alexandru rogobete face declaratii
5
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1026500014
David Popovici a câştigat a doua medalie de aur la Campionatului Naţional: “Mă bucur că înotul prinde tot mai multă popularitate”
david popovici arata medalia de aur
Înotătorul David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „Este o mare onoare”
David Popovici Victor Rebengiuc
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”
profimedia-1026500015
European Aquatics: David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025
david popovici isi arata medalie
David Popovici, nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
Recomandările redacţiei
Militari NATO
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă...
drona galati2
„Incident grav”. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din...
München, Bayern, Deutschland, 14.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Julija Borissowna N
Văduva lui Aleksei Navalnîi, despre Vladimir Putin: „Abia aștept să-l...
Ultimele știri
Adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, pe parcursul următoarelor săptămâni
Misiune de salvare impresionantă în Ucraina: o femeie de 77 de ani a fost găsită cu drona și evacuată cu un robot
Teoria conspirației privind OZN-urile și dispariția oamenilor de știință se răspândește de pe internet până la Casa Albă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
S-a despărțit brusc de FCSB. Și-a luat la revedere de la tot vestiarul! Mihai Stoica a povestit cum s-a...
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”