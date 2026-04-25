Înot: David Popovici a câştigat un nou titlu naţional, la 100 m liber

Campionul olimpic, mondial şi european David Popovici (CS Dinamo) a câştigat titlul în proba de 100 m liber, sâmbătă, la Campionatele Naţionale de înot, găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 52/100, fiind urmat de doi înotători de la CSM Constanţa, Patrick Sebastian Dinu, la 48 sec 01/100, şi Eric Ştefan Andrieş, la 49 sec 58/100.

Acesta a fost al patrulea titlu obţinut de Popovici la această ediţie a Naţionalelor, după cele de la 50 m liber, 200 m liber şi ştafeta masculină 4x100 m liber.

CS Dinamo a obţinut sâmbătă încă trei titluri, prin Daria Asaftei (100 m bras), Irina Ana Preda (100 m liber) şi Denis Laurean Popescu (50 m spate).

